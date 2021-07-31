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Допинг

«Я — не МОК». Автор The New York Times отказался удалять флаг России в соцсетях

Олег Шамонаев
Олег Шамонаев
Шеф отдела информации
Сегодня, 17:30
Российский триколор беспокоит иностранных журналистов даже в нынешней ситуации. Фото Getty Images
Российский триколор беспокоит иностранных журналистов даже в нынешней ситуации. Фото Getty Images
Теги:
Авторитетный теннисный журналист из США не признал санкций в отношении нашей сборной в Токио.
Ричард Макларен и&nbsp;Максим Агапитов.Россия снова победила МОК в суде. Босс нашей тяжелой атлетики едет в Токио при помощи Ричарда Макларена

Сегодня утром глава пресс-службы МОК Марк Адамс на брифинге в Токио заявил, что у организации нет возможности и полномочий для того, чтобы исключить использование российской символики на Играх-2020 и в олимпийских публикациях в СМИ и соцсетях. Вопрос возник из-за жалоб иностранных журналистов на то, что антидопинговые санкции в отношении России якобы выполняются не в полной мере. Особенно в части запрета на российскую государственную символику. На это Адамс заметил, что МОК отвечает за соблюдение правил только атлетами и официальными делегациями, но не абсолютно всеми жителями Земли.

Иллюстрацией к этой ситуации буквально через несколько часов стал отказ известного теннисного журналиста и инсайдера Бена Ротенберга удалять флажок России из своей публикации о списке финалистов на турнире теннисистов в Токио-2020. Напомню, что в финалы там вышли Карен Хачанов и две наши пары в миксте (Елена Веснина и Аслан Карацев, а также Анастасия Павлюченкова и Андрей Рублев). Один из читателей предложил американскому журналисту убрать российские флаги в связи с санкциями, на что получил резонный ответ: «Я — не МОК. Они вместе соревнуются, потому что они русские. Это Россия».

Райан Мерфи.Американский журналист поддержал слова пловца Мерфи: «Российские спортсмены обманывали раньше»

Правила Токио-2020 перенесут на Пекин-2022

Огня этой ситуации добавляет тот факт, что Ротенберг много сотрудничает с газетой The New York Times — той самой, в которой пять лет назад вышло интервью Григория Родченкова, которое вывело допинговый скандал вокруг России на новый уровень. По большому счету именно та публикация в конечном итоге и привела к нынешним санкциям и запрету на флаг России. Кроме того, The New York Times неоднократно выступала за ужесточение наказания и более тщательное соблюдение двухлетнего запрета на символику России на Олимпиадах и чемпионатах мира.

На том же самом брифинге в Токио Адамс сообщил, что правила в отношении российских гимна и флага, скорее всего, останутся в неизменном виде и на Олимпиаде в Пекине в феврале 2022 года. На данный момент наши госсимволы запрещены на форме олимпийцев и на всех объектах Игр, но могут свободно использоваться болельщиками за пределами олимпийского периметра. Нашим спортсменам запрещено упоминать в микст-зоне и на пресс-конференциях, что они представляют Россию, но на их форме можно использовать цвета российского флага. Последнее вызывает особенный гнев западных СМИ, которые ежедневно публикуют статьи с критикой нынешней ситуации.

Противоречит духу олимпийского движения

Так, сегодня в британской газете The Guardian в олимпийском блоге Барни Ронея появилась публикация, фактически поддерживающая неверную трактовку слов американского пловца Райана Мерфи. После поражения на 200-метровке на спине в Токио от россиянина Евгения Рылова Мерфи начал рассуждать о «нечестной гонке», из-за чего создалось впечатление, что он подозревает Рылова в допинге. Правда, затем Райан уточнил, что его неправильно поняли, извинился перед Евгением и заявил, что конкретных претензий к пловцам из сборной ОКР у него нет. Зато они есть у Барни Ронея, который вновь поставил вопрос о недостаточном наказании России.

Райан Мерфи и&nbsp;Евгений Рылов.«Эта гонка, вероятно, не была чистой». Американец и британец, проигравшие Рылову, едва не устроили скандал

Вся эта ситуация возмутила посла России в США Анатолия Антонова. «Эти голословные спекуляции вызывают недоумение, — отметил дипломат в Facebook. — Российские атлеты добывают медали в Токио в честной борьбе... Попытки дискредитировать их достижения продиктованы стремлением избавиться от добросовестной конкуренции, что противоречит духу олимпийского движения. Проигрывать надо с достоинством. Употребление допинга — общемировая проблема. Ее решение требует усилий всех государств. США также могут сыграть в этом процессе важную роль. Например, активизировать борьбу с запрещенными препаратами в кузнице кадров американской олимпийской сборной — студенческих и профессиональных спортивных лигах, которые не следуют международным антидопинговым стандартам».

«Обвинение в допинге со стороны одних спортсменов или функционеров других спортсменов — это прежде всего нарушение спортивной этики, — заявил РИА «Новости» председатель комиссии по спортивному праву Ассоциации юристов России Сергей Алексеев. — Официальная жалоба на таких нарушителей может быть подана в комитет по этике МОК, в оргкомитет и в профильную международную спортивную федерацию. Кроме того, такого рода нападения на российских спортсменов являются элементом недобросовестной конкуренции, направленной на психологическое давление».

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