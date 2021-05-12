«Оренбург» и «Алания» не получили лицензии для участия в РПЛ. Почему это ничего не меняет

Апелляции двух клубов ФНЛ отклонены

Новость из РФС прозвучала довольно громко: «Состоялось заседание апелляционного комитета РФС по вопросам лицензирования футбольных клубов. Комитет принял решение выдать лицензии РФС I футбольным клубам «Крылья Советов», «Балтика», «Торпедо». Апелляции «Оренбурга» и «Алании» удовлетворены не были».

Сообщение тут же начали обсуждать, словно случилось нечто судьбоносное. Однако на самом деле в перспективах оренбуржцев и владикавказцев не изменилось ровным счетом ничего.

Если у «Крыльев», «Балтики» и «Торпедо» на первом этапе лицензирования выявили нарушения финансовых критериев, которые реально устранить за несколько дней, подготовив соответствующие документы, то смысла в апелляциях «Оренбурга» и «Алании» изначально не было никакого. Новый стадион за это время не построишь, а старый не реконструируешь, так что привести в норму инфраструктуру под требования РПЛ эти клубы просто не могли физически. Соответственно, не могли и получить лицензии РФС нужной категории.

Однако это не значит, что «Оренбург», который гарантировал себе в ФНЛ второе место, и идущая на четвертом месте «Алания» окончательно потеряли шансы на повышение в классе. Как и раньше, их судьба в руках исполкома РФС. Кто-то из его членов должен инициировать рассмотрение вопроса о допуске «Оренбурга» и «Алании» в виде исключения, а все остальные проголосовать за — тогда будет командам счастье.

При этом понятно, что со стороны РПЛ такого запроса уже точно не последует — клубы премьер-лиги практически единогласно выступили против исключений. Такую позицию можно понять: «Оренбург» уже просил допустить его с нарушением регламента в 2019 году, обещав решить вопрос со стадионом. Однако за два года ничего не изменилось. А единожды солгав — кто тебе поверит?

«Тамбову», правда, поверили дважды, но этот пример тоже должен убеждать РПЛ, что исключения идут только во вред и настала пора действовать строго в рамках прописанных положений регламента.

О требованиях в российском футболе известно давным-давно, но клубы все равно предпочитают не строить сначала фундамент своего здания, не вкладываться в инфраструктуру и детский футбол, а начинать с крыши — с приглашения легионеров на приличные зарплаты.

Из РФС пока не доносится сигналов, что вопрос с «Оренбургом» и «Аланией» будет решаться в каком-то особом порядке. При этом мы же понимаем: никогда не говори никогда, вдруг откуда-то поступит соответствующий сигнал?

Так что дождемся исполкома РФС. Его дата пока не определена.