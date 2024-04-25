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Сегодня, 10:57

«Тюмень» — «Черноморец»: видеообзор матча

Алина Савинова
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«Тюмень» сыграла вничью с «Черноморцем» в матче 29-го тура ФНЛ. Встреча прошла 24 апреля на стадионе «Геолог» в Тюмени и завершилась со счетом 1:1.

Видео лучших моментов матча опубликовано на официальном YouTube-канале Мелбет-Первой лиги.

На 39-й минуте гости вышли вперед, отличился Иван Зазвонкин. Хозяева отыгрались благодаря голу Ивана Маркелова две минуты спустя.

Футбол
Первая лига
ФК Тюмень
ФК Черноморец (Новороссийск)
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Динамо Мх 28 15 6 7 30-14 51
2
 Химки 28 15 6 7 43-31 51
3
 Акрон 28 14 8 6 41-21 50
4
 Арсенал 28 11 13 4 32-19 46
5
 Родина 28 12 8 8 43-25 44
6
 Тюмень 28 11 8 9 31-28 41
7
 Нефтехимик 28 11 7 10 29-27 40
8
 Алания 28 10 10 8 34-36 40
9
 Енисей 28 12 3 13 47-38 39
10
 СКА-Хаб. 28 10 7 11 30-30 37
11
 Шинник 28 10 7 11 32-38 37
12
 КАМАЗ 28 9 9 10 26-28 36
13
 Торпедо 28 9 9 10 25-27 36
14
 Черноморец 28 7 11 10 27-31 32
15
 Сокол 28 7 7 14 23-45 28
16
 Ленинградец 28 6 9 13 19-35 27
17
 Волгарь 28 5 11 12 24-38 26
18
 Кубань 28 5 7 16 19-44 22
Результаты / календарь
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33 тур
34 тур
24.04 12:00
СКА-Хаб. – Родина
 2 : 1
24.04 16:00
Тюмень – Черноморец
 1 : 1
24.04 17:00
Алания – Кубань
 3 : 0
24.04 17:00
Волгарь – Торпедо
 1 : 1
24.04 17:30
Акрон – Ленинградец
 0 : 0
24.04 18:00
Нефтехимик – Шинник
 1 : 2
24.04 18:00
Сокол – Енисей
 0 : 2
24.04 19:00
Химки – КАМАЗ
 1 : 0
24.04 19:30
Динамо Мх – Арсенал
 0 : 0
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Г
Джонатан Окоронкво

Джонатан Окоронкво

Арсенал Т

 14
Иван Тимошенко

Иван Тимошенко

Родина

 13
Ислам Машуков

Ислам Машуков

Алания

 12
П
Илья Петров

Илья Петров

СКА-Хабаровск

 7
Бутта Магомедов

Бутта Магомедов

Химки

 7
Никита Глушков

Никита Глушков

Енисей, Акрон

 6
И К Ж
Заурбек Плиев

Заурбек Плиев

Родина, Сокол

 15 1 6
Заур Тарба

Заур Тарба

Алания

 23 1 6
Алексей Бердников

Алексей Бердников

Нефтехимик

 25 1 6
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