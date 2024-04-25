«Тюмень» — «Черноморец»: видеообзор матча

«Тюмень» сыграла вничью с «Черноморцем» в матче 29-го тура ФНЛ. Встреча прошла 24 апреля на стадионе «Геолог» в Тюмени и завершилась со счетом 1:1.

Видео лучших моментов матча опубликовано на официальном YouTube-канале Мелбет-Первой лиги.

На 39-й минуте гости вышли вперед, отличился Иван Зазвонкин. Хозяева отыгрались благодаря голу Ивана Маркелова две минуты спустя.