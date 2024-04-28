«Енисей» в концовке спасся от поражения в матче с «Волгарем»

«Енисей» на своем поле сыграл вничью с «Волгарем» в матче 30-го тура Мелбет-Первой лиги — 1:1.

Счет на 44-й минуте с пенальти открыл форвард гостей Дмитрий Лесников. Хозяева сумели отыграться на 90+2-й минуте, отличился Владимир Хозин.

«Енисей» (40 очков) поднялся на седьмое место в первой лиге. «Волгарь» (27) идет на 17-й строчке в турнирной таблице.