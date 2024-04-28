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«Енисей» в концовке спасся от поражения в матче с «Волгарем»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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«Енисей» на своем поле сыграл вничью с «Волгарем» в матче 30-го тура Мелбет-Первой лиги — 1:1.

Счет на 44-й минуте с пенальти открыл форвард гостей Дмитрий Лесников. Хозяева сумели отыграться на 90+2-й минуте, отличился Владимир Хозин.

«Енисей» (40 очков) поднялся на седьмое место в первой лиге. «Волгарь» (27) идет на 17-й строчке в турнирной таблице.

Россия. Мелбет-Первая Лига. 30-й тур
28 апр, 09:00. Центральный (Красноярск)
Енисей
1:1
Волгарь

Источник: Таблица Мелбет-Первой лиги
Футбол
Первая лига
ФК Волгарь
ФК Енисей
0
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ФНЛ: расписание матчей и где смотреть трансляции 28 апреля
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 И В Н П +/- О
1
 Химки 28 15 6 7 43-31 51
2
 Динамо Мх 28 15 6 7 30-14 51
3
 Акрон 28 14 8 6 41-21 50
4
 Арсенал 28 11 13 4 32-19 46
5
 Родина 28 12 8 8 43-25 44
6
 Тюмень 28 11 8 9 31-28 41
7
 Нефтехимик 28 11 7 10 29-27 40
8
 Алания 28 10 10 8 34-36 40
9
 Енисей 29 12 4 13 48-39 40
10
 СКА-Хаб. 28 10 7 11 30-30 37
11
 Шинник 28 10 7 11 32-38 37
12
 КАМАЗ 28 9 9 10 26-28 36
13
 Торпедо 28 9 9 10 25-27 36
14
 Черноморец 28 7 11 10 27-31 32
15
 Сокол 28 7 7 14 23-45 28
16
 Ленинградец 28 6 9 13 19-35 27
17
 Волгарь 29 5 12 12 25-39 27
18
 Кубань 28 5 7 16 19-44 22
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28.04 09:00
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КАМАЗ – Акрон
 - : -
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Арсенал – Алания
 - : -
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Ленинградец – СКА-Хаб.
 - : -
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Торпедо – Химки
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