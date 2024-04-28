«Енисей» в концовке спасся от поражения в матче с «Волгарем»
«Енисей» на своем поле сыграл вничью с «Волгарем» в матче 30-го тура Мелбет-Первой лиги — 1:1.
Счет на 44-й минуте с пенальти открыл форвард гостей Дмитрий Лесников. Хозяева сумели отыграться на 90+2-й минуте, отличился Владимир Хозин.
«Енисей» (40 очков) поднялся на седьмое место в первой лиге. «Волгарь» (27) идет на 17-й строчке в турнирной таблице.
Источник: Таблица Мелбет-Первой лиги
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Химки
|28
|15
|6
|7
|43-31
|51
|
2
|Динамо Мх
|28
|15
|6
|7
|30-14
|51
|
3
|Акрон
|28
|14
|8
|6
|41-21
|50
|
4
|Арсенал
|28
|11
|13
|4
|32-19
|46
|
5
|Родина
|28
|12
|8
|8
|43-25
|44
|
6
|Тюмень
|28
|11
|8
|9
|31-28
|41
|
7
|Нефтехимик
|28
|11
|7
|10
|29-27
|40
|
8
|Алания
|28
|10
|10
|8
|34-36
|40
|
9
|Енисей
|29
|12
|4
|13
|48-39
|40
|
10
|СКА-Хаб.
|28
|10
|7
|11
|30-30
|37
|
11
|Шинник
|28
|10
|7
|11
|32-38
|37
|
12
|КАМАЗ
|28
|9
|9
|10
|26-28
|36
|
13
|Торпедо
|28
|9
|9
|10
|25-27
|36
|
14
|Черноморец
|28
|7
|11
|10
|27-31
|32
|
15
|Сокол
|28
|7
|7
|14
|23-45
|28
|
16
|Ленинградец
|28
|6
|9
|13
|19-35
|27
|
17
|Волгарь
|29
|5
|12
|12
|25-39
|27
|
18
|Кубань
|28
|5
|7
|16
|19-44
|22
Результаты / календарь
1 тур
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28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
|28.04
|09:00
|
Енисей – Волгарь
|1 : 1
|28.04
|14:00
|
Шинник – Сокол
|- : -
|28.04
|17:00
|
КАМАЗ – Акрон
|- : -
|28.04
|17:00
|
Арсенал – Алания
|- : -
|28.04
|17:00
|
Ленинградец – СКА-Хаб.
|- : -
|28.04
|18:00
|
Торпедо – Химки
|- : -
|28.04
|19:00
|
Кубань – Нефтехимик
|- : -
|29.04
|17:00
|
Черноморец – Динамо Мх
|- : -
|30.04
|15:00
|
Родина – Тюмень
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Джонатан Окоронкво
Арсенал Т
|14
|
|
Иван Тимошенко
Родина
|13
|
|
Ислам Машуков
Алания
|12
|П
|
|
Илья Петров
СКА-Хабаровск
|7
|
|
Бутта Магомедов
Химки
|7
|
|
Никита Глушков
Енисей, Акрон
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Заурбек Плиев
Родина, Сокол
|15
|1
|6
|
|
Заур Тарба
Алания
|23
|1
|6
|
|
Алексей Бердников
Нефтехимик
|25
|1
|6
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