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Сегодня, 16:15

«Шинник» победил «Сокол» в домашнем матче

Алина Савинова
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«Шинник» дома победил «Сокол» в матче 30-го тура Мелбет-Первой лиги — 1:0.

Автором единственного гола в этой встрече стал Максим Поляков, который забил на 87-й минуте.

«Шинник» с 40 очками занимает 9-е место в турнирной таблице ФНЛ. У «Сокола» 28 баллов и 15-я строчка.

В следующем туре клуб из Ярославля сыграет против «Алании», а саратовская команда встретится с «Химками».

Россия. Мелбет-Первая Лига. 30-й тур
28 апр, 14:00. Шинник (Ярославль)
Шинник
1:0
Сокол

Источник: https://www.sport-express.ru/football/L/russia/first/2023-2024/
Футбол
Первая лига
ФК Сокол (Саратов)
ФК Шинник
0
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Химки 28 15 6 7 43-31 51
2
 Динамо Мх 28 15 6 7 30-14 51
3
 Акрон 28 14 8 6 41-21 50
4
 Арсенал 28 11 13 4 32-19 46
5
 Родина 28 12 8 8 43-25 44
6
 Тюмень 28 11 8 9 31-28 41
7
 Нефтехимик 28 11 7 10 29-27 40
8
 Алания 28 10 10 8 34-36 40
9
 Енисей 29 12 4 13 48-39 40
10
 СКА-Хаб. 28 10 7 11 30-30 37
11
 Шинник 29 11 7 11 33-38 40
12
 КАМАЗ 28 9 9 10 26-28 36
13
 Торпедо 28 9 9 10 25-27 36
14
 Черноморец 28 7 11 10 27-31 32
15
 Сокол 29 7 7 15 23-46 28
16
 Ленинградец 28 6 9 13 19-35 27
17
 Волгарь 29 5 12 12 25-39 27
18
 Кубань 28 5 7 16 19-44 22
Результаты / календарь
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27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
28.04 09:00
Енисей – Волгарь
 1 : 1
28.04 14:00
Шинник – Сокол
 1 : 0
28.04 17:00
КАМАЗ – Акрон
 - : -
28.04 17:00
Арсенал – Алания
 - : -
28.04 17:00
Ленинградец – СКА-Хаб.
 - : -
28.04 18:00
Торпедо – Химки
 - : -
28.04 19:00
Кубань – Нефтехимик
 - : -
29.04 17:00
Черноморец – Динамо Мх
 - : -
30.04 15:00
Родина – Тюмень
 - : -
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Лидеры
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Ассистенты
ЖК
Г
Джонатан Окоронкво

Джонатан Окоронкво

Арсенал Т

 14
Иван Тимошенко

Иван Тимошенко

Родина

 13
Ислам Машуков

Ислам Машуков

Алания

 12
П
Илья Петров

Илья Петров

СКА-Хабаровск

 7
Бутта Магомедов

Бутта Магомедов

Химки

 7
Никита Глушков

Никита Глушков

Енисей, Акрон

 6
И К Ж
Заурбек Плиев

Заурбек Плиев

Родина, Сокол

 15 1 6
Заур Тарба

Заур Тарба

Алания

 23 1 6
Алексей Бердников

Алексей Бердников

Нефтехимик

 25 1 6
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