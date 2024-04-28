«Шинник» победил «Сокол» в домашнем матче

«Шинник» дома победил «Сокол» в матче 30-го тура Мелбет-Первой лиги — 1:0.

Автором единственного гола в этой встрече стал Максим Поляков, который забил на 87-й минуте.

«Шинник» с 40 очками занимает 9-е место в турнирной таблице ФНЛ. У «Сокола» 28 баллов и 15-я строчка.

В следующем туре клуб из Ярославля сыграет против «Алании», а саратовская команда встретится с «Химками».