Кортава заявил о желании видеть в чемпионате России клубы из Абхазии

Заместитель директора по развитию Футбольной национальной лиги (ФНЛ) Дмитрий Кортава рассказал, что хотел бы видеть в чемпионате России клубы из его родной Абхазии.

«Очень сложная ситуация. Наша цель номер один, чтобы команда из Абхазии участвовала в ФНЛ, — приводит «Газета.Ru» слова функционера. — Представляю, что это будет в республике! Как во время того чемпионата мира — переполненный стадион, жизнь замирает, раз в две недели весь фокус только на игре. Сейчас это невозможно. Пока не приблизились точно. Абхазия — это не часть России. Сейчас и так ситуация не самая простая. Конечно, это очень грустно, особенно когда ты видишь, как волейболисты играют в России с абхазским флагом. Сейчас будут Игры дружбы, и там абхазские спортсмены выступят с национальным флагом. Очень хочется, чтобы команда из Абхазии могла участвовать в чемпионате России по футболу — это такой скачок даст развитию спорта в республике».

Кортава, который в прошлом был профессиональным футболистом и выступал в клубах первой и второй лиг, несколько лет назад в составе сборной Абхазии стал чемпионом мира среди непризнанных государств.