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Кортава заявил о желании видеть в чемпионате России клубы из Абхазии

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Заместитель директора по развитию Футбольной национальной лиги (ФНЛ) Дмитрий Кортава рассказал, что хотел бы видеть в чемпионате России клубы из его родной Абхазии.

«Очень сложная ситуация. Наша цель номер один, чтобы команда из Абхазии участвовала в ФНЛ, — приводит «Газета.Ru» слова функционера. — Представляю, что это будет в республике! Как во время того чемпионата мира — переполненный стадион, жизнь замирает, раз в две недели весь фокус только на игре. Сейчас это невозможно. Пока не приблизились точно. Абхазия — это не часть России. Сейчас и так ситуация не самая простая. Конечно, это очень грустно, особенно когда ты видишь, как волейболисты играют в России с абхазским флагом. Сейчас будут Игры дружбы, и там абхазские спортсмены выступят с национальным флагом. Очень хочется, чтобы команда из Абхазии могла участвовать в чемпионате России по футболу — это такой скачок даст развитию спорта в республике».

Кортава, который в прошлом был профессиональным футболистом и выступал в клубах первой и второй лиг, несколько лет назад в составе сборной Абхазии стал чемпионом мира среди непризнанных государств.

Источник: gazeta.ru
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«Нефтехимик» — «Шинник»: видеообзор матча
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Динамо Мх 28 15 6 7 30-14 51
2
 Химки 28 15 6 7 43-31 51
3
 Акрон 28 14 8 6 41-21 50
4
 Арсенал 28 11 13 4 32-19 46
5
 Родина 28 12 8 8 43-25 44
6
 Тюмень 28 11 8 9 31-28 41
7
 Нефтехимик 28 11 7 10 29-27 40
8
 Алания 28 10 10 8 34-36 40
9
 Енисей 28 12 3 13 47-38 39
10
 СКА-Хаб. 28 10 7 11 30-30 37
11
 Шинник 28 10 7 11 32-38 37
12
 КАМАЗ 28 9 9 10 26-28 36
13
 Торпедо 28 9 9 10 25-27 36
14
 Черноморец 28 7 11 10 27-31 32
15
 Сокол 28 7 7 14 23-45 28
16
 Ленинградец 28 6 9 13 19-35 27
17
 Волгарь 28 5 11 12 24-38 26
18
 Кубань 28 5 7 16 19-44 22
Результаты / календарь
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28.04 09:00
Енисей – Волгарь
 - : -
28.04 14:00
Шинник – Сокол
 - : -
28.04 17:00
КАМАЗ – Акрон
 - : -
28.04 17:00
Арсенал – Алания
 - : -
28.04 17:00
Ленинградец – СКА-Хаб.
 - : -
28.04 18:00
Торпедо – Химки
 - : -
28.04 19:00
Кубань – Нефтехимик
 - : -
29.04 17:00
Черноморец – Динамо Мх
 - : -
30.04 15:00
Родина – Тюмень
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Джонатан Окоронкво

Джонатан Окоронкво

Арсенал Т

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Иван Тимошенко

Иван Тимошенко

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Ислам Машуков

Ислам Машуков

Алания

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П
Илья Петров

Илья Петров

СКА-Хабаровск

 7
Бутта Магомедов

Бутта Магомедов

Химки

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Никита Глушков

Никита Глушков

Енисей, Акрон

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И К Ж
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Заурбек Плиев

Родина, Сокол

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Заур Тарба

Заур Тарба

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Нефтехимик

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