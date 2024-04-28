«Кубань» и «Нефтехимик» сыграли вничью в матче первой лиги

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«Кубань» дома сыграла вничью с «Нефтехимиком» в матче 30-го тура первой лиги — 1:1.

За гостей забил Вагиз Галиулин, у хозяев отличился Евгений Осипов.

«Кубань» с 23 очками занимает последнее место в турнирной таблице первой лиги. «Нефтехимик» (41) находится на 7-й строчке.