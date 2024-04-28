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Сегодня, 20:53

«Кубань» и «Нефтехимик» сыграли вничью в матче первой лиги

Ана Горшкова
Корреспондент
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«Кубань» дома сыграла вничью с «Нефтехимиком» в матче 30-го тура первой лиги — 1:1.

За гостей забил Вагиз Галиулин, у хозяев отличился Евгений Осипов.

«Кубань» с 23 очками занимает последнее место в турнирной таблице первой лиги. «Нефтехимик» (41) находится на 7-й строчке.

Россия. Мелбет-Первая Лига. 30-й тур
28 апр, 19:00. Кубань (Краснодар)
Кубань
1:1
Нефтехимик

Источник: Таблица первой лиги
Первая лига
ФК Кубань
ФК Нефтехимик
2
0
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«Торпедо» дома проиграло «Химкам» в первой лиге
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Химки 29 16 6 7 45-32 54
2
 Динамо Мх 28 15 6 7 30-14 51
3
 Акрон 29 14 8 7 41-22 50
4
 Арсенал 29 11 14 4 35-22 47
5
 Родина 28 12 8 8 43-25 44
6
 Тюмень 28 11 8 9 31-28 41
7
 Нефтехимик 29 11 8 10 30-28 41
8
 Алания 29 10 11 8 37-39 41
9
 Енисей 29 12 4 13 48-39 40
10
 СКА-Хаб. 29 11 7 11 31-30 40
11
 Шинник 29 11 7 11 33-38 40
12
 КАМАЗ 29 10 9 10 27-28 39
13
 Торпедо 29 9 9 11 26-29 36
14
 Черноморец 28 7 11 10 27-31 32
15
 Сокол 29 7 7 15 23-46 28
16
 Ленинградец 29 6 9 14 19-36 27
17
 Волгарь 29 5 12 12 25-39 27
18
 Кубань 29 5 8 16 20-45 23
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28.04 09:00
Енисей – Волгарь
 1 : 1
28.04 14:00
Шинник – Сокол
 1 : 0
28.04 17:00
КАМАЗ – Акрон
 1 : 0
28.04 17:00
Арсенал – Алания
 3 : 3
28.04 17:00
Ленинградец – СКА-Хаб.
 0 : 1
28.04 18:00
Торпедо – Химки
 1 : 2
28.04 19:00
Кубань – Нефтехимик
 1 : 1
29.04 17:00
Черноморец – Динамо Мх
 - : -
30.04 15:00
Родина – Тюмень
 - : -
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Джонатан Окоронкво

Арсенал Т

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Иван Тимошенко

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Ислам Машуков

Алания

 12
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Илья Петров

Илья Петров

СКА-Хабаровск

 7
Бутта Магомедов

Бутта Магомедов

Химки

 7
Эгаш Касинтура

Эгаш Касинтура

Динамо

 6
И К Ж
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Заурбек Плиев

Родина, Сокол

 15 1 6
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Заур Тарба

Алания

 24 1 6
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Нефтехимик

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