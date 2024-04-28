«Торпедо» дома проиграло «Химкам» в первой лиге
«Торпедо» дома проиграло «Химкам» в матче 31-го тура Мелбет-Первой лиги — 1:2.
У гостей отметился нападающий Тимур Касимов и полузащитник Равиль Нетфуллин, забивший гол на 90+2-й минуте. У хозяев отличился Александр Иванков.
«Химки» с 54 очками продолжают лидировать в турнирной таблице первой лиги. «Торпедо» с 36 баллами идет на 13-й позиции.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Химки
|28
|15
|6
|7
|43-31
|51
|
2
|Динамо Мх
|28
|15
|6
|7
|30-14
|51
|
3
|Акрон
|29
|14
|8
|7
|41-22
|50
|
4
|Арсенал
|29
|11
|14
|4
|35-22
|47
|
5
|Родина
|28
|12
|8
|8
|43-25
|44
|
6
|Тюмень
|28
|11
|8
|9
|31-28
|41
|
7
|Нефтехимик
|28
|11
|7
|10
|29-27
|40
|
8
|Алания
|29
|10
|11
|8
|37-39
|41
|
9
|Енисей
|29
|12
|4
|13
|48-39
|40
|
10
|СКА-Хаб.
|29
|11
|7
|11
|31-30
|40
|
11
|Шинник
|29
|11
|7
|11
|33-38
|40
|
12
|КАМАЗ
|29
|10
|9
|10
|27-28
|39
|
13
|Торпедо
|28
|9
|9
|10
|25-27
|36
|
14
|Черноморец
|28
|7
|11
|10
|27-31
|32
|
15
|Сокол
|29
|7
|7
|15
|23-46
|28
|
16
|Ленинградец
|29
|6
|9
|14
|19-36
|27
|
17
|Волгарь
|29
|5
|12
|12
|25-39
|27
|
18
|Кубань
|28
|5
|7
|16
|19-44
|22
Результаты / календарь
1 тур
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22 тур
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24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
|28.04
|09:00
|
Енисей – Волгарь
|1 : 1
|28.04
|14:00
|
Шинник – Сокол
|1 : 0
|28.04
|17:00
|
КАМАЗ – Акрон
|1 : 0
|28.04
|17:00
|
Арсенал – Алания
|3 : 3
|28.04
|17:00
|
Ленинградец – СКА-Хаб.
|0 : 1
|28.04
|18:00
|
Торпедо – Химки
|- : -
|28.04
|19:00
|
Кубань – Нефтехимик
|- : -
|29.04
|17:00
|
Черноморец – Динамо Мх
|- : -
|30.04
|15:00
|
Родина – Тюмень
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Джонатан Окоронкво
Арсенал Т
|15
|
|
Иван Тимошенко
Родина
|13
|
|
Ислам Машуков
Алания
|12
|П
|
|
Бутта Магомедов
Химки
|7
|
|
Илья Петров
СКА-Хабаровск
|7
|
|
Эгаш Касинтура
Динамо
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Заурбек Плиев
Родина, Сокол
|15
|1
|6
|
|
Заур Тарба
Алания
|24
|1
|6
|
|
Алексей Бердников
Нефтехимик
|25
|1
|6
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