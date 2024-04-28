«Торпедо» дома проиграло «Химкам» в первой лиге

«Торпедо» дома проиграло «Химкам» в матче 31-го тура Мелбет-Первой лиги — 1:2.

У гостей отметился нападающий Тимур Касимов и полузащитник Равиль Нетфуллин, забивший гол на 90+2-й минуте. У хозяев отличился Александр Иванков.

«Химки» с 54 очками продолжают лидировать в турнирной таблице первой лиги. «Торпедо» с 36 баллами идет на 13-й позиции.