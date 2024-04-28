Мирра Андреева победила Вондроушову и вышла в 1/8 финала турнира в Мадриде

Российская теннисистка Мирра Андреева в двух сетах обыграла чешку Маркету Вондроушову в третьем круге турнира в Мадриде, отдав во второй партии только один гейм — 7:5, 6:1.

Спортсменки провели на корте 1 час 16 минут. Андреева ни разу не подала навылет, не допустила ни одной двойной ошибки и реализовала 7 брейк-пойнтов из 12. На счету чешки ни одного эйса, 2 двойные ошибки и 3 реализованных брейк-пойнта из 5.

В следующем круге россиянка сыграет либо против француженки Каролин Гарсии, либо против итальянки Ясмин Паолини.

На «тысячнике» в Мадриде в прошлом году Андреева также дошла до стадии 1/8 финала, где уступила белоруске Арине Соболенко.