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Тихонов раскритиковал судейство в матче с «Волгарем»: «На нашу игру опять назначен арбитр, который пять лет не судил в ФНЛ»

Дмитрий Барулев
Корреспондент
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Главный тренер «Енисея» Андрей Тихонов в разговоре с «СЭ» высказался о работе судейской бригады во главе с Максимом Чембулатовым в матче 30-го тура первой лиги с «Волгарем» (1:1).

В прошедшей встрече 33-летний арбитр не назначил два пенальти в ворота астраханской команды на 65-й и 71-й минутах.

«Сегодня опять было несколько ошибок. Опять на наш матч был назначен арбитр, который пять лет не судил в ФНЛ. Сегодня не назначили два чистых пенальти», — сказал Тихонов «СЭ».

На данный момент «Енисей» занимает 7-е место в турнирной таблице первой лиги, набрав 40 очков. «Волгарь» идет 17-м (27).

Андрей Тихонов
Футбол
Первая лига
ФК Волгарь
ФК Енисей
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«Шинник» победил «Сокол» в домашнем матче
Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Химки 28 15 6 7 43-31 51
2
 Динамо Мх 28 15 6 7 30-14 51
3
 Акрон 28 14 8 6 41-21 50
4
 Арсенал 28 11 13 4 32-19 46
5
 Родина 28 12 8 8 43-25 44
6
 Тюмень 28 11 8 9 31-28 41
7
 Нефтехимик 28 11 7 10 29-27 40
8
 Алания 28 10 10 8 34-36 40
9
 Енисей 29 12 4 13 48-39 40
10
 СКА-Хаб. 28 10 7 11 30-30 37
11
 Шинник 29 11 7 11 33-38 40
12
 КАМАЗ 28 9 9 10 26-28 36
13
 Торпедо 28 9 9 10 25-27 36
14
 Черноморец 28 7 11 10 27-31 32
15
 Сокол 29 7 7 15 23-46 28
16
 Ленинградец 28 6 9 13 19-35 27
17
 Волгарь 29 5 12 12 25-39 27
18
 Кубань 28 5 7 16 19-44 22
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Енисей – Волгарь
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КАМАЗ – Акрон
 - : -
28.04 17:00
Арсенал – Алания
 - : -
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Ленинградец – СКА-Хаб.
 - : -
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