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Сегодня, 18:58

«Арсенал» ушел от поражения в матче с «Аланией»

Алина Савинова
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«Арсенал» дома сыграл вничью с «Аланией» в матче 30-го тура Мелбет-Первой лиги — 3:3.

До 67-й минуты встречи счет был 2:1 в пользу «Арсенала» — у хозяев голами отметились Владислав Левин и Джонатан Окоронкво, у гостей мяч в первом тайме забил Руслан Дуров. В концовке второго тайма форвард владикавказской команды Давид Караев оформил дубль, а в добавленное время защитник клуба из Тулы Эрвинг Ботака-Иобома сравнял счет.

После этой игры «Арсенал» с 47 очками занимает 4-е место в турнирной таблице ФНЛ. «Алания» с 41 баллом располагается на 7-й позиции.

Россия. Мелбет-Первая Лига. 30-й тур
28 апр, 17:00. Арсенал (Тула)
Арсенал Т
3:3
Алания
Россия. Мелбет-Первая Лига. 30-й тур
28 апр, 17:00. КАМАЗ (Набережные Челны)
КАМАЗ
1:0
Акрон
Россия. Мелбет-Первая Лига. 30-й тур
28 апр, 17:00. Рощино Арена (Рощино)
Ленинградец
0:1
СКА-Хабаровск

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ФК СКА-Хабаровск
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В РПЛ обеспокоены низкой посещаемостью матчей лидеров первой лиги
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Химки 28 15 6 7 43-31 51
2
 Динамо Мх 28 15 6 7 30-14 51
3
 Акрон 29 14 8 7 41-22 50
4
 Арсенал 29 11 14 4 35-22 47
5
 Родина 28 12 8 8 43-25 44
6
 Тюмень 28 11 8 9 31-28 41
7
 Нефтехимик 28 11 7 10 29-27 40
8
 Алания 29 10 11 8 37-39 41
9
 Енисей 29 12 4 13 48-39 40
10
 СКА-Хаб. 29 11 7 11 31-30 40
11
 Шинник 29 11 7 11 33-38 40
12
 КАМАЗ 29 10 9 10 27-28 39
13
 Торпедо 28 9 9 10 25-27 36
14
 Черноморец 28 7 11 10 27-31 32
15
 Сокол 29 7 7 15 23-46 28
16
 Ленинградец 29 6 9 14 19-36 27
17
 Волгарь 29 5 12 12 25-39 27
18
 Кубань 28 5 7 16 19-44 22
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28.04 09:00
Енисей – Волгарь
 1 : 1
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Шинник – Сокол
 1 : 0
28.04 17:00
КАМАЗ – Акрон
 1 : 0
28.04 17:00
Арсенал – Алания
 3 : 3
28.04 17:00
Ленинградец – СКА-Хаб.
 0 : 1
28.04 18:00
Торпедо – Химки
 - : -
28.04 19:00
Кубань – Нефтехимик
 - : -
29.04 17:00
Черноморец – Динамо Мх
 - : -
30.04 15:00
Родина – Тюмень
 - : -
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Г
Джонатан Окоронкво

Джонатан Окоронкво

Арсенал Т

 15
Иван Тимошенко

Иван Тимошенко

Родина

 13
Ислам Машуков

Ислам Машуков

Алания

 12
П
Бутта Магомедов

Бутта Магомедов

Химки

 7
Илья Петров

Илья Петров

СКА-Хабаровск

 7
Эгаш Касинтура

Эгаш Касинтура

Динамо

 6
И К Ж
Заурбек Плиев

Заурбек Плиев

Сокол, Родина

 15 1 6
Заур Тарба

Заур Тарба

Алания

 24 1 6
Алексей Бердников

Алексей Бердников

Нефтехимик

 25 1 6
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