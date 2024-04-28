«Арсенал» ушел от поражения в матче с «Аланией»

«Арсенал» дома сыграл вничью с «Аланией» в матче 30-го тура Мелбет-Первой лиги — 3:3.

До 67-й минуты встречи счет был 2:1 в пользу «Арсенала» — у хозяев голами отметились Владислав Левин и Джонатан Окоронкво, у гостей мяч в первом тайме забил Руслан Дуров. В концовке второго тайма форвард владикавказской команды Давид Караев оформил дубль, а в добавленное время защитник клуба из Тулы Эрвинг Ботака-Иобома сравнял счет.

После этой игры «Арсенал» с 47 очками занимает 4-е место в турнирной таблице ФНЛ. «Алания» с 41 баллом располагается на 7-й позиции.