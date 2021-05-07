Авторская колонка известного комментатора, бывшего пресс-атташе сборной России — о ситуации с обменом между премьер-лигой и ФНЛ.

Мнение

Самая громкая история последних дней — регламентный барьер в РПЛ для «Оренбурга» и «Алании» — очень плохая.

Плохая, потому что здесь нет хорошего решения вообще.

Допустить клубы в виде исключения значит нарушить изначальные требования к домашнему стадиону. Обсуждают вместимость — что она должна быть не менее 10 000 зрителей, — но дело не только в этом. Для выступлений в премьер-лиге кандидат должен отвечать минимум 15 пунктам лицензионных правил из 24. В Оренбурге на сегодня меньше. Там жуткая ситуация с раздевалками, площадь которых всего 70 квадратных метров. Футболисты массируются в коридоре, рядом с судьями, — о социальной дистанции даже говорить не стоит. Освещение тоже ниже существующих требований.

Велика ли разница между стадионами на 7,5 тысячи и 10 тысяч человек? Наверное, нет. Но, повторю, дело не в этом.

Не допустить — нарушить спортивный принцип и получить ситуацию, о которой пока не сказано. Спортивный принцип может быть разным. Та же «Алания» два оставшихся матча в ФНЛ может сыграть ниже реального класса — в силу негативных эмоций. И четвертое стыковое место тогда займет «Торпедо» или «Балтика». Но опять же — спортивный принцип главный, но не единственный.

У «Торпедо» своей арены под требования РПЛ пока нет — как и у «Оренбурга» или «Алании». Есть финансирование под премьер-лигу — как и у «Оренбурга» или «Алании». Автозаводцам повезло — команда из столичного региона, где современных спортсооружений хватает, начиная с «Лужников». «Оренбургу» и «Алании» не повезло.

Нынешняя система лицензирования, мягко говоря, нестабильна — «Тамбову» поверили и разрешили выступать в высшем дивизионе, несмотря на отсутствие сертифицированного стадиона и гарантированного финансирования. Чем это обернулось, знают все. Подобные проблемы «Оренбургу» с «Аланией» не грозят, там серьезные спонсоры, но арены не соответствуют регламенту — который, несмотря на его объем, неоднозначен.

Критерии лицензирования должны быть более гибкими. Понятно, почему введен запрет на проведение домашних матчей в другом регионе — аренда стадиона намного увеличит расходы клуба. Понятно, что арена клуба РПЛ должна соответствовать в первую очередь критериям безопасности и требованием ТВ-вещателя.

Но существуют правила игры. Которые на ходу менять уже не хотят.

Эмоциональная реакция на возможное решение снизить требования к допуску «Оренбурга» к РПЛ вызвана в том числе тем, что многие воспринимают клуб как фарм «Зенита» — в силу спонсорства «Газпромом». Этот фактор один из главных, если почитать то, что пишут болельщики: «фарм-клуб, гарантированные шесть очков, «Зенит» снова все продавил» — и так далее...

Есть и второй фактор — как понимаю, у людей вызывает раздражение отсутствие планирования и надежности.

«Оренбург» несколько лет назад пообещал, что приведет стадион в соответствие с нормами РПЛ — но только этим июнем собирается нарастить вместимость трибун, после того как прижало. «Тамбов» два года рассказывал, что начинает реконструкцию своей арены, но так к ней и не приступил.

Получается, что лицензирование клубов фактически лимитировано одним сезоном. Речь и о финансовых гарантиях, и о конкретном планировании на несколько лет. Объяви зимой «Оренбург» о начинающейся летом реконструкции стадиона — все могло быть иначе. Но это почему-то сделано только сейчас.

Странно, что о сложностях многих лидеров ФНЛ при предстоящем лицензировании для РПЛ заговорили не так давно. В начале сезона этой темы словно не существовало — по крайней мере в публичной плоскости. Сериал про «Тамбов» и развязка на финише чемпионата привели к тому, что сюжет вокруг «Оренбурга» стал на время самым ярким.

Удивительно также и вот что. Над ФНЛ после каждого первенства смеялись — что это лига, из которой никто не вылетает. Сейчас что-то подобное может начать происходить с РПЛ. Поскольку ниже нет в нужном количестве клубов, способных подняться наверх не только по спортивному принципу. «Оренбургу» не хватает 3 тысяч мест на стадионе. «Алании» — своей арены вообще. «Крыльям» — беспроблемной истории с финансированием. Не получили пока лицензию «Торпедо» и «Нефтехимик».

Получается, что стыковые матчи вроде бы есть, но в этом сезоне их может не быть.

Правила не могут меняться на ходу — будь то лимит на легионеров, схема «осень — весна» или формат соревнований. Когда в одном чемпионате играют государственные и частные клубы либо клубы больших корпораций — сложно понять, что является основой целью для футбола в стране.

Развитие? Но история «Оренбурга» — это точно не о нем.

Делать РПЛ закрытой — не напрямую, так через сложные барьеры допуска, что со временем приведет к изменению формата лимита на легионеров и не только? Тогда это про коммерцию, но не про развитие.

Плохая история — потому что хорошего решения нет.

И выбрать в этой ситуации может только РФС.

Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.