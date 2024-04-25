«Нефтехимик» — «Шинник»: видеообзор матча

«Шинник» обыграл «Нефтехимик» в матче 29-го тура ФНЛ. Встреча прошла в Нижнекамске 24 апреля и завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей.

Видео лучших моментов матча опубликовано на официальном YouTube-канале Мелбет-Первой лиги.

У хозяев единственный гол забил Максим Петров. За гостей забитыми мячами отметились Бен Загре и Дмитрий Самойлов.