«Акрон» — «Ленинградец»: видеообзор матча

«Акрон» и «Ленинградец» сыграли вничью в матче 29-го тура ФНЛ. Встреча прошла на стадионе «Кристалл» в Жигулевске 24 апреля и завершилась со счетом 0:0.

Видео лучших моментов матча опубликовано на официальном YouTube-канале Мелбет-Первой лиги.