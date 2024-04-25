«Акрон» — «Ленинградец»: видеообзор матча
«Акрон» и «Ленинградец» сыграли вничью в матче 29-го тура ФНЛ. Встреча прошла на стадионе «Кристалл» в Жигулевске 24 апреля и завершилась со счетом 0:0.
Видео лучших моментов матча опубликовано на официальном YouTube-канале Мелбет-Первой лиги.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Динамо Мх
|28
|15
|6
|7
|30-14
|51
|
2
|Химки
|28
|15
|6
|7
|43-31
|51
|
3
|Акрон
|28
|14
|8
|6
|41-21
|50
|
4
|Арсенал
|28
|11
|13
|4
|32-19
|46
|
5
|Родина
|28
|12
|8
|8
|43-25
|44
|
6
|Тюмень
|28
|11
|8
|9
|31-28
|41
|
7
|Нефтехимик
|28
|11
|7
|10
|29-27
|40
|
8
|Алания
|28
|10
|10
|8
|34-36
|40
|
9
|Енисей
|28
|12
|3
|13
|47-38
|39
|
10
|СКА-Хаб.
|28
|10
|7
|11
|30-30
|37
|
11
|Шинник
|28
|10
|7
|11
|32-38
|37
|
12
|КАМАЗ
|28
|9
|9
|10
|26-28
|36
|
13
|Торпедо
|28
|9
|9
|10
|25-27
|36
|
14
|Черноморец
|28
|7
|11
|10
|27-31
|32
|
15
|Сокол
|28
|7
|7
|14
|23-45
|28
|
16
|Ленинградец
|28
|6
|9
|13
|19-35
|27
|
17
|Волгарь
|28
|5
|11
|12
|24-38
|26
|
18
|Кубань
|28
|5
|7
|16
|19-44
|22
Результаты / календарь
1 тур
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18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
|24.04
|12:00
|
СКА-Хаб. – Родина
|2 : 1
|24.04
|16:00
|
Тюмень – Черноморец
|1 : 1
|24.04
|17:00
|
Алания – Кубань
|3 : 0
|24.04
|17:00
|
Волгарь – Торпедо
|1 : 1
|24.04
|17:30
|
Акрон – Ленинградец
|0 : 0
|24.04
|18:00
|
Нефтехимик – Шинник
|1 : 2
|24.04
|18:00
|
Сокол – Енисей
|0 : 2
|24.04
|19:00
|
Химки – КАМАЗ
|1 : 0
|24.04
|19:30
|
Динамо Мх – Арсенал
|0 : 0
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Джонатан Окоронкво
Арсенал Т
|14
|
|
Иван Тимошенко
Родина
|13
|
|
Ислам Машуков
Алания
|12
|П
|
|
Илья Петров
СКА-Хабаровск
|7
|
|
Бутта Магомедов
Химки
|7
|
|
Никита Глушков
Енисей, Акрон
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Заурбек Плиев
Родина, Сокол
|15
|1
|6
|
|
Заур Тарба
Алания
|23
|1
|6
|
|
Алексей Бердников
Нефтехимик
|25
|1
|6
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