Слишкович: «Разговоры о назначении на пост главного тренера? Это будет решение клуба»

Исполняющий обязанности главного тренера «Спартака» Владимир Слишкович ответил на вопрос о своем будущем в клубе.

— Влияют ли на вас разговоры о назначении на пост главного тренера?

— Я об этом не думаю. Что будет завтра, я не знаю. Это будет решение клуба. То решение, которое они примут, будет лучшим для клуба. Я сейчас выполняю свою работу.

После 26 туров чемпионата России «Спартак» (42 очка) занимает 4-е место в турнирной таблице.