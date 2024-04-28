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Судейство

Сегодня, 15:22

В пользу «Енисея» Тихонова не назначены два пенальти. За фолы на Тихонове

Александр Бобров
Шеф-редактор
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На 65-й и 71-й минутах матча 30-го тура первой лиги «Енисей» — «Волгарь» (1:1) судья Максим Чембулатов не назначил два пенальти в ворота гостей. В первом эпизоде Дмитрий Лесников сбил Дениса Тихонова, но рефери посчитал, что сын главного тренера красноярцев Андрея Тихонова симулировал и наказал его желтой карточкой. А во втором моменте в полузащитника, пытавшегося добить мяч в ворота, врезался Павел Шакуро, после чего Тихонов-младший влетел в штангу и едва не получил травму.

В обоих случаях у Чембулатова были основания для назначения 11-метровых ударов, но он не наказал «Волгарь».

Андрей Тихонов
ФК Енисей
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КДК рассмотрит слова Тихонова об арбитре Вере Опейкиной
Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Химки 28 15 6 7 43-31 51
2
 Динамо Мх 28 15 6 7 30-14 51
3
 Акрон 28 14 8 6 41-21 50
4
 Арсенал 28 11 13 4 32-19 46
5
 Родина 28 12 8 8 43-25 44
6
 Тюмень 28 11 8 9 31-28 41
7
 Нефтехимик 28 11 7 10 29-27 40
8
 Алания 28 10 10 8 34-36 40
9
 Енисей 29 12 4 13 48-39 40
10
 СКА-Хаб. 28 10 7 11 30-30 37
11
 Шинник 28 10 7 11 32-38 37
12
 КАМАЗ 28 9 9 10 26-28 36
13
 Торпедо 28 9 9 10 25-27 36
14
 Черноморец 28 7 11 10 27-31 32
15
 Сокол 28 7 7 14 23-45 28
16
 Ленинградец 28 6 9 13 19-35 27
17
 Волгарь 29 5 12 12 25-39 27
18
 Кубань 28 5 7 16 19-44 22
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28.04 09:00
Енисей – Волгарь
 1 : 1
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 - : -
28.04 17:00
КАМАЗ – Акрон
 - : -
28.04 17:00
Арсенал – Алания
 - : -
28.04 17:00
Ленинградец – СКА-Хаб.
 - : -
28.04 18:00
Торпедо – Химки
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28.04 19:00
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 - : -
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