КДК рассмотрит слова Тихонова об арбитре Вере Опейкиной
Глава КДК РФС Артур Григорьянц сообщил, что комитет рассмотрит высказывания главного тренера «Енисея» Андрея Тихонова об арбитре Вере Опейкиной.
Тихонов раскритиковал работу Опейкиной после матча «Енисея» против «СКА-Хабаровска» (0:3) в 28-м туре Мелбет-Первой лиги. 53-летний специалист был недоволен, что на матч его команды назначили женщину.
КДК РФС возбудил дисциплинарное производство в отношении главного тренера «Енисея» Тихонова на основании материалов, полученных из общедоступных источников. Заседание по данному вопросу состоится 3 мая. Тихонов на него приглашен", — приводит слова Григорьянца Sport24.
28 апреля «Енисей» дома сыграл вничью с «Волгарем» в 30-м туре первой лиги. После 29 матчей красноярцы с 40 очками занимают седьмое место в турнирной таблице.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Химки
|28
|15
|6
|7
|43-31
|51
|
2
|Динамо Мх
|28
|15
|6
|7
|30-14
|51
|
3
|Акрон
|28
|14
|8
|6
|41-21
|50
|
4
|Арсенал
|28
|11
|13
|4
|32-19
|46
|
5
|Родина
|28
|12
|8
|8
|43-25
|44
|
6
|Тюмень
|28
|11
|8
|9
|31-28
|41
|
7
|Нефтехимик
|28
|11
|7
|10
|29-27
|40
|
8
|Алания
|28
|10
|10
|8
|34-36
|40
|
9
|Енисей
|29
|12
|4
|13
|48-39
|40
|
10
|СКА-Хаб.
|28
|10
|7
|11
|30-30
|37
|
11
|Шинник
|28
|10
|7
|11
|32-38
|37
|
12
|КАМАЗ
|28
|9
|9
|10
|26-28
|36
|
13
|Торпедо
|28
|9
|9
|10
|25-27
|36
|
14
|Черноморец
|28
|7
|11
|10
|27-31
|32
|
15
|Сокол
|28
|7
|7
|14
|23-45
|28
|
16
|Ленинградец
|28
|6
|9
|13
|19-35
|27
|
17
|Волгарь
|29
|5
|12
|12
|25-39
|27
|
18
|Кубань
|28
|5
|7
|16
|19-44
|22
|28.04
|09:00
|
Енисей – Волгарь
|1 : 1
|28.04
|14:00
|
Шинник – Сокол
|- : -
|28.04
|17:00
|
КАМАЗ – Акрон
|- : -
|28.04
|17:00
|
Арсенал – Алания
|- : -
|28.04
|17:00
|
Ленинградец – СКА-Хаб.
|- : -
|28.04
|18:00
|
Торпедо – Химки
|- : -
|28.04
|19:00
|
Кубань – Нефтехимик
|- : -
|29.04
|17:00
|
Черноморец – Динамо Мх
|- : -
|30.04
|15:00
|
Родина – Тюмень
|- : -
|Г
|
|
Джонатан Окоронкво
Арсенал Т
|14
|
|
Иван Тимошенко
Родина
|13
|
|
Ислам Машуков
Алания
|12
|П
|
|
Илья Петров
СКА-Хабаровск
|7
|
|
Бутта Магомедов
Химки
|7
|
|
Никита Глушков
Енисей, Акрон
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Заурбек Плиев
Сокол, Родина
|15
|1
|6
|
|
Заур Тарба
Алания
|23
|1
|6
|
|
Алексей Бердников
Нефтехимик
|25
|1
|6