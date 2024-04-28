Миссия «Динамо»: обострить золотую гонку. Миссия «Зенита»: пресечь попытку свержения

Главные вопросы 26-го тура премьер-лиги.

Личка еще может стать чемпионом?

В премьер-лиге — безостановочный темп. Только что завершился перенесенный 21-й тур, а уже пора готовиться к 26-му. Еще в четверг мы наблюдали за одним большим матчем, ЦСКА — «Спартак», а уже в ближайшие выходные нас ждет еще парочка таких же. К слову, о выходных: из-за грядущих праздников тур слегка отклонился, поэтому целиком пройдет в воскресенье и понедельник.

Центральных матчей два, но игра в Петровском парке центральнее. Причина проста: друг с другом встречаются команды с третьего и первого мест.

Матч «Динамо» с «Зенитом» наглядно показывает то, как стремительно все меняется в РПЛ. Зимой эта игра казалась одной из ключевых за всю весну, после серии осечек бело-голубых значимость встречи уменьшилась, но сейчас все восстановилось обратно. «Динамо» отстает от «Зенита» всего на шесть очков и может реально вернуться в борьбу за золото, тем более если «Краснодар» потеряет очки в Самаре.

Занятно, что еще после победы в Нижнем Новгороде неделю назад Марцел Личка прямо сказал: «Зенит» — достаточно опытный соперник. Он должен три матча проиграть, мы — все выиграть. Надо сказать честно, что это вряд ли произойдет". С высоты сегодняшнего дня слова главного тренера «Динамо» уже выглядят совсем иначе. Будто бы чех гипнотизировал «Зенит», надеясь на его сенсационную осечку. И она случилась.

Личка уже дважды побеждал «Зенит» в этом сезоне — по разу в чемпионате и Кубке России. Плюс недавний кризис позади: бело-голубые одержали три победы за неделю, Тюкавин с Бителло снова забивают, Карраскаль со Смоловым снова ассистируют. Да тут даже не надо подгонять факты под вывод: у «Динамо» действительно неплохие шансы на успех в матче с «Зенитом», а там, кто знает, можно будет задуматься и о том, чего бело-голубые не видели 48 лет.

Педро и Клаудиньо. Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Поражение от «Рубина» разбудит «Зенит»?

Парадокс, но проблема для «Динамо» может заключаться только в собственной мощи. «Зенит» этой весной отвратительно играет в матчах с середняками и аутсайдерами, зато включается на серьезных противников: «Краснодар», «Спартак», то же «Динамо» в Кубке. Еще сине-бело-голубые действуют лучше, когда им необходимо отыгрываться (пример — матч с «Рубином»), что тоже подчеркивает тенденцию.

Конечно, поражение от казанцев — это аномалия. Достаточно сказать, что за шесть лет при Сергее Семаке «Зенит» дома ни разу не уступал в два мяча и больше. Однако каждая аномалия имеет свойство перерастать в кризис, а на текущем решающем отрезке сезона его допустить никак нельзя.

Семак еще перед встречей с «Рубином» перетряхнул стартовый состав, рассчитывая, что это взбодрит команду. Не взбодрило. Сонная игра «Зенита» привела чемпионов к сенсационному поражению, которое уж точно должно их разбудить. Отступать некуда: Семак не просто так указывал на то, что сине-бело-голубые утратили право на ошибку.

Все это даже хорошо для нейтральных зрителей: «Динамо» будет лезть вперед, «Зенит» — тоже, следовательно, нас ждет боевой матч. На тоску в топ-встрече мы насмотрелись в четверг.

Дмитрий Рыбчинский и Тео Бонгонда. Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Новое дерби: на этот раз повеселее?

«Спартак» закончил убийственное турне по чужим стадионам: красно-белые провели на выезде пять матчей подряд, в которых выступили вполне достойно. Они уступили лишь раз, но то поражение в Сочи пошло «Спартаку» на пользу: при Владимире Слишковиче стало лучше, чем при Гильермо Абаскале.

Однако серия тяжелых игр не заканчивается: в воскресенье «Спартак» ждет второе дерби за три дня, на этот раз против «Локомотива». Красно-зеленые сейчас так же нестабильны и могут даже внутри одного матча провести два полярных тайма, что доказывает встреча с «Пари НН». Стабилен только Глушенков, который играет настолько ярко, что его уже примеряют к основе «Барселоны».

А вот Дзюба, судя по всему, доигрывает сезон: он уже выздоровел, но в матче с «Пари НН» не вышел даже на замену. Для автоматического продления контракта ему осталось набрать три результативных балла, однако пока Артем от этого далек. Символично, что последний на сегодня гол в профессиональном футболе воспитанник «Спартака» забил как раз красно-белым в первом круге.

Сложно предсказать, каким будет дерби. Предыдущая встреча «Локомотива» с ЦСКА закончилась зрелищной ничьей 3:3, а недавняя дуэль красно-белых с армейцами — унылыми 0:0. У гостей дисквалифицирован Баринов, у хозяев — Дуарте, так что атаке соперников будет чуть полегче. Но это ничего не значит. Ясно лишь то, что и «Локо», и «Спартак» до сих пор вовлечены в медальную гонку.

Джон Кордоба. Фото Александр Федоров, «СЭ»

Кордоба догонит Кассьерру?

На бумаге у «Краснодара» не такой сложный матч, как у других представителей текущего топ-6. Но вообще-то соперником «быков» будет как раз команда из ведущей шестерки — «Крылья Советов». Самарцы вообще удивляют этой весной: команда Игоря Осинькина набрала лишь одно очко в трех стартовых матчах года, но почти бесшумно восстановилась и вернулась в борьбу за третье место. Правда, побеждали самарцы пока только представителей нижней половины таблицы — «Факел», «Рубин» и «Урал». А вот «Краснодар» — куда более серьезный вызов.

Черно-зеленые — в отличном настроении. Спорная отставка Владимира Ивича забыта, как и обидное поражение от «Зенита». Мурад Мусаев вновь добывает победы в зрелищном стиле, а Кордоба набрал феноменальную форму — форвард сборной Колумбии забил пять мячей в четырех последних турах и очень близко подобрался к своему соотечественнику Кассьерре. Сейчас нападающий «Зенита» опережает «быка» всего на два гола, и уже в ближайшие выходные ситуация в снайперской гонке может поменяться.

Но куда важнее индивидуальных наград командные. У «Краснодара» осязаемый шанс выйти на первое место за четыре тура до финиша РПЛ: для этого «быкам» нужно всего лишь победить в Самаре и дождаться осечки «Зенита» в Москве. Правдоподобный расклад? Конечно! Но будет ли так в реальности?

Данила Козлов. Фото Федор Успенский, «СЭ»

Козлов продолжит покорять лигу?

ЦСКА никак не может найти свою игру, хотя до сих пор остается претендентом на топ-3. Впрочем, в эту когорту красно-синие входят скорее по умолчанию. На самом деле весна у ЦСКА аховая: всего две победы в чемпионате. У «Балтики», в гости к которой полетят армейцы, — на одну больше.

Трудно поверить, что еще совсем недавно мы всерьез говорили о том, что у калининградцев — худшая атака лиги. Они не забивали на протяжении восьми матчей подряд, но с конца марта рванули. Вдумайтесь в статистику: никто в этом году не забил в РПЛ больше, чем «Балтика».

Конечно, на продуктивность команды Сергея Игнашевича повлиял сумасшедший матч в Грозном, но у нее в составе появилась полноценная звезда — 19-летний Данила Козлов, который в предыдущем туре забил первые мячи в премьер-лиге, да еще и в ворота «Краснодара».

«Балтика» остается в зоне вылета, но по игре она совсем не заслуживает перевода в первую лигу. Неужели ЦСКА вновь потеряет очки? Или в четвертый раз за сезон обыграет калининградцев?

Кто преуспеет в борьбе за выживание?

В нижней половине таблицы — сразу три очные схватки. Но если «Рубин» после победы в Санкт-Петербурге обезопасил себя от вылета и может спокойно готовиться к встрече с «Уралом», то битвы «Ахмата» с «Пари НН» и «Сочи» с «Факелом» обещают быть крайне эмоциональными.

Команда Сергея Юрана показывает ужасные результаты: проиграла в пяти матчах подряд, ввязалась в борьбу за выживание и теперь отправляется в негостеприимный Грозный, который явно разозлили 1:7 от «Балтики». «Ахмат» на неделе уже победил в одной домашней битве за шесть очков с «Сочи» и готов к новой.

Черноморцы остаются на дне таблицы, но для них сейчас важнее здоровье. Неясно, как отравление перед матчем с «Ахматом» скажется на игре «Сочи» с «Факелом», но терять очки южанам точно нельзя. Как, впрочем, и воронежцам: в пятницу их покинул Сергей Ташуев, так что в оставшихся турах «Факелом» будет рулить Игорь Черевченко. Возможно, эта встряска позволит команде из столицы Черноземья не только выудить очки у «Сочи», но и спастись.