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Сергеев — рекордсмен первого дивизиона. Он побил рекорд Федькова, который держался 17 лет

Кирилл Бурдаков
Кирилл Бурдаков
Корреспондент
Сегодня, 15:15
5 мая. Москва. «Спартак-2» — «Крылья Советов» — 0:2. Иван Сергеев на руках партнеров после рекорда. Фото Федор Успенский, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II Иван Сергеев. Фото ФК «Крылья Советов» Лучшие бомбардиры сезона в истории первого дивизиона. Фото «СЭ» Лидеры по матчам с голами за сезон в истории первого дивизиона. Фото «СЭ» Любимые соперники Ивана Сергеева. Фото «СЭ»
5 мая. Москва. «Спартак-2» — «Крылья Советов» — 0:2. Иван Сергеев на руках партнеров после рекорда. Фото Федор Успенский, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Форвард «Крыльев Советов» Иван Сергеев оформил дубль в матче против «Спартака-2» (2:0) и переписал рекорд результативности во втором по значимости российском дивизионе.

В этом сезоне 25-летний нападающий забил 39 голов и на один мяч превзошел результат Андрея Федькова из «Терека», который был установлен в 2004 году. 37 мячей в первой лиге забивал Владимир Филимонов из пермской «Звезды», 36 — зенитовец Владимир Кулик, 35 — калининградец Дмитрий Силин. В последние же 10 лет отметку в 30 голов удалось превзойти только Руслану Мухаметшину из «Мордовии» в длинном переходном первенстве-2011/12.

Лучшие бомбардиры сезона в истории первого дивизиона. Фото "СЭ"
Лучшие бомбардиры сезона в истории первого дивизиона. Фото «СЭ»

Сергеев, начинавший чемпионат в «Торпедо», отличился в 24 из 40 проведенных встреч. Только Андрей Федьков и Дмитрий Силин проводили больше игр, поражая ворота соперников. От грозненца в 2004 году пострадали 26 команд, от балтийца в 1994-м — 28.

Лидеры по матчам с голами за сезон в истории первого дивизиона. Фото "СЭ"
Лидеры по матчам с голами за сезон в истории первого дивизиона. Фото «СЭ»

«Спартак-2» — один из самых удобных оппонентов для Сергеева. Три мяча самарец забил красно-белым в нынешнем сезоне, еще один — в чемпионате-2014/15, когда выступал во втором дивизионе за «Строгино». Чаще форвард огорчал лишь «Шинник», «Ротор» (по пять раз), брянское «Динамо» и «Текстильщик» из Иванова.

Любимые соперники Ивана Сергеева. Фото "СЭ"
Любимые соперники Ивана Сергеева. Фото «СЭ»

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