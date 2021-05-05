Форвард «Крыльев Советов» Иван Сергеев оформил дубль в матче против «Спартака-2» (2:0) и переписал рекорд результативности во втором по значимости российском дивизионе.

В этом сезоне 25-летний нападающий забил 39 голов и на один мяч превзошел результат Андрея Федькова из «Терека», который был установлен в 2004 году. 37 мячей в первой лиге забивал Владимир Филимонов из пермской «Звезды», 36 — зенитовец Владимир Кулик, 35 — калининградец Дмитрий Силин. В последние же 10 лет отметку в 30 голов удалось превзойти только Руслану Мухаметшину из «Мордовии» в длинном переходном первенстве-2011/12.

Лучшие бомбардиры сезона в истории первого дивизиона. Фото «СЭ»

Сергеев, начинавший чемпионат в «Торпедо», отличился в 24 из 40 проведенных встреч. Только Андрей Федьков и Дмитрий Силин проводили больше игр, поражая ворота соперников. От грозненца в 2004 году пострадали 26 команд, от балтийца в 1994-м — 28.

Лидеры по матчам с голами за сезон в истории первого дивизиона. Фото «СЭ»

«Спартак-2» — один из самых удобных оппонентов для Сергеева. Три мяча самарец забил красно-белым в нынешнем сезоне, еще один — в чемпионате-2014/15, когда выступал во втором дивизионе за «Строгино». Чаще форвард огорчал лишь «Шинник», «Ротор» (по пять раз), брянское «Динамо» и «Текстильщик» из Иванова.