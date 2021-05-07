«Кто мешал «Оренбургу» достроить стадион? Пандемия? Строительный комплекс работал!» Жесткое мнение Колоскова

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков уверен: «Оренбург» нельзя пускать в премьер-лигу.

— Полностью поддерживаю позицию не пускать «Оренбург» в премьер-лигу, — говорит Колосков. — Для чего пишутся регламенты? Чтобы их выполняли. Иными словами, это закон. Если его не соблюдаешь — либо садишься в тюрьму, либо живешь с условно-досрочным сроком. Это я, конечно, шучу. Но ведь «Оренбург» не в первый раз нарушает регламент! Вот что печалит. Три года уже мусолится тема. Теперь они вдруг заявляют, что планируют увеличить количество мест на своем стадионе и так далее. А что им мешало это сделать раньше?

— Говорят, что пандемия.

— Послушайте, строительный комплекс работал вообще без остановки. Поэтому они могут списать на пандемию сейчас все что угодно. Повторяю, абсолютно справедливое и правильное решение! Иначе мы ничего не добьемся. Я вспоминаю, как мы выстраивали российский футбол. Полная разруха была...

Но мы сразу с Толстых разработали основные требования к профессиональным клубам. Записали, что, допустим, в таком-то году — поле с подогревом, в таком-то — индивидуальные сиденья, далее — свет определенный на стадионе. Все четко расписали, и все за это проголосовали. Если кто-то не выполнял требования, не допускался в высшую лигу. Порядок начинается с мелочей. Но в данном случае регламент — это не мелочь!

— То есть больше никаких поблажек «Оренбургу»?

— Ни одной! Более того, надо ужесточить еще одно требование.

— Какое?

— По финансированию клубов. Чтобы мы не получили новый «Тамбов».

— И что вы предлагаете?

— Помимо гарантийного письма от губернатора клуб должен еще предоставлять и, скажем так, банковскую гарантию. Мол, что денег должно хватить до конца сезона, и никто не снимется! Все же клубы голосуют за принятие регламента. Это закон. Как его можно нарушать?

— При этом, согласитесь, нарушается спортивный принцип. «Оренбург» хорошо выступает в ФНЛ, близок к тому, чтобы занять второе место. Но из-за регламента в РПЛ, похоже, войдет другая команда.

— Спортивный принцип, конечно, основной. Но только при выполнении прочих условий! Можно, условно говоря, купить восемь футболистов, выйти в премьер-лигу, но ничего своего не иметь! Вспомните «Тамбов». Вышла команда в РПЛ по спортивному принципу. И что мы сейчас видим? Мучения! Причем для всех. Для тех же футболистов — сидят без денег, без зарплаты, семьи страдают... Стадиона нет. Ничего нет. Ну и зачем это все? Вот вам и спортивный принцип, когда не выполняются другие условия!

— Так, может быть, зря зимой спасали «Тамбов»?

— Нет, не зря!

— И где же логика?

— Все абсолютно справедливо. Проявили принцип равенства условий. Одни, значит, бились с «Тамбовом». А остальные просто получили бы победы со счетом 3:0? Где же справедливость? Участие «Тамбова» бьет по имиджу лиги? Ну... На Западе за нами никто особо и не следит. Главное, что соблюден принцип солидарности.

— Как восприняли целый сюжет по «Матч ТВ», что «Оренбургу» нужно пойти навстречу?

— Честно говоря, не видел этого репортажа. Я остаюсь при своем мнении. Люди нарушают закон. Какие тут могут быть петиции? Все это проверяет на прочность РФС и лигу. Никаких поблажек.

— Многие не хотят видеть «Оренбург» в РПЛ и еще по одной причине...

— По какой?

— Считают, что «Зенит» автоматически получит шесть очков.

— Ну что за чушь! Мне надоело уже это слушать. Сейчас совсем другие времена. Кстати, питерцы проголосовали против включения «Оренбурга». Где же логика? То «Химки» что-то должны «Спартаку», то «Уфа». Не обращайте внимания на эти разговоры!