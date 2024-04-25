Махачкалинское «Динамо» — «Арсенал»: видеообзор матча

Махачкалинское «Динамо» дома сыграло вничью с «Арсеналом» в матче 29-го тура ФНЛ. Встреча прошла 24 апреля и завершилась со счетом 0:0.

Видео лучших моментов матча опубликовано на официальном YouTube-канале Мелбет-Первой лиги.

На данный момент «Динамо» с 51 очком идет на второй позиции в турнирной таблице ФНЛ. У «Арсенала» 46 баллов и четвертая строчка.