Дмитрий Хохлов: «Ротор» не должен был вылетать в ФНЛ. Теперь надо вернуться»

Новый главный тренер «Ротора» Дмитрий Хохлов прокомментировал «СЭ» свое назначение в волгоградский клуб.

— Долго думали над предложением «Ротора»?

— Переговоры начались на прошлой неделе. Обсудили разные моменты. В конце концов договорились. Согласился, потому что мне неинтересно тренировать команду, которая не ставит перед собой никаких задач. У «Ротора» же есть амбиции.

— Вернуться в РПЛ?

— Да. Этим меня и привлек этот вариант.

— Неужели после «Динамо» вам не хотелось поработать исключительно в премьер-лиге?

— Варианты в РПЛ были. Но, как я вам уже сказал, мне не совсем интересны команды без особых задач.

— Многие до сих пор сочувствуют «Ротору» из-за его вылета в ФНЛ и возмущены тем, что матч «Уфа» — «Арсенал» начался на два часа позже остальных игры тура...

— Считаю, «Ротор» не должен был вылетать в первую лигу. В некоторых матчах волгоградцам откровенно не везло. Повлияла и ситуация с ковидом... Наверное, этих очков и не хватило. На мой взгляд, «Ротор» несправедливо оказался в ФНЛ. Теперь постараемся вернуться назад.

— Но есть ли у вас состав для решения такой задачи? Ведь у многих игроков «Ротора» контракты и арендные соглашения рассчитаны до конца мая.

— Вы правы. Действительно, у многих игроков уже закончились контракты, многие находились в аренде. Сейчас стоит серьезная задача укомплектовать команду.

— Многие считают серьезной проблемой «Ротора» то, что большинство футболистов находятся в аренде. Эту ситуацию надо менять?

— Конечно, хорошо, когда в распоряжении тренера есть игроки, которые соответствуют уровню поставленных задач. Но вы же прекрасно понимаете, что тяжело подобрать футболистов, которые и в ФНЛ победят, и в РПЛ способны заиграть. Не всегда можно договориться, где-то не хватает бюджета клуба. Поэтому порой и приходится брать в аренду. Будем искать...

— Но вы получили от руководства клуба заверение, что селекция «Ротора» позволит вам решить задачу выхода в РПЛ?

— Эта работа будет проводиться сообща. И мы хотим брать футболистов уже с прицелом на РПЛ.

— Бывший главный тренер «Ротора» Александр Хацкевич дал понять, что агент Соломона Кверквелии пытался вмешиваться в его работу и, скорее всего, даже приложил руку к его увольнению. Не боитесь, что вас может постичь та же участь?

— Мы с руководством клуба четко обговорили многие вопросы. На данный момент есть понимание, как будем работать.

— Поясните, пожалуйста.

— Последнее слово в определении состава за мной. А селекцию будем проводить вместе.

— Останутся ли в «Роторе» защитники Кверквелия и Гогуа?

— Все это останется внутри клуба. Я никогда не буду говорить в интервью, кого мы просматриваем, кого хотим оставить, а с кем расстанемся. Есть же корпоративная этика.

— Чего вы опасаетесь в ФНЛ?

— Турнир сложный. Самое главное на данный момент — полностью укомплектовать «Ротор» качественными игроками.

— Думал, вы скажете о судействе.

— Ох. Мы в прошлом году в РПЛ говорили больше о судействе, чем исключительно о футболе. Честно говоря, эта тема порядком поднадоела. Не хочется о ней думать. Есть насущные вопросы.

— Можете назвать ваш самый памятный матч против «Ротора»?

— Да хватало игр. Были и хорошие моменты, эпизоды, и не очень. Помню, в составе «Торпедо» забил гол волгоградцам, когда убежал со своей половины поля, переиграл нескольких защитников и поймал на паузе вратаря. Но был, например, и матч, когда я играл за «Локомотив», и Валера Есипов положил нам со штрафных два мяча-близнеца. Мы тогда проиграли — 1:2. Так что разные воспоминания остались.