Богдан Рейхмен: «Галицкий — человек, который помог и помогает осуществить мечту»
Полузащитник «Кубани» Богдан Рейхмен рассказал, как владелец «Краснодара» Сергей Галицкий помог ему начать играть в России.
«Вопрос заключался в том, что у меня был украинский паспорт и я не мог играть в России. Сергей Николаевич сыграл в этом большую роль. Все решилось очень быстро. Я не играл около трех лет. Было морально очень тяжело. По сути, выходил только в товарищеских играх. Очень благодарен Сергею Николаевичу. Лично для меня он человек, который помог и помогает осуществить мечту», — приводит слова Рейхмена «РБ Спорт».
По правилам ФИФА футболист до достижения им 18-летнего возраста не может быть заигран за иностранные клубы, если только он не является его воспитанником.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Динамо Мх
|31
|17
|7
|7
|34-14
|58
|
2
|Химки
|31
|17
|6
|8
|50-37
|57
|
3
|Акрон
|30
|15
|8
|7
|43-22
|53
|
4
|Родина
|31
|13
|10
|8
|47-28
|49
|
5
|Арсенал
|30
|11
|15
|4
|36-23
|48
|
6
|Енисей
|31
|12
|6
|13
|49-40
|42
|
7
|Нефтехимик
|30
|11
|9
|10
|30-28
|42
|
8
|Тюмень
|30
|11
|9
|10
|32-31
|42
|
9
|Алания
|31
|10
|12
|9
|39-42
|42
|
10
|СКА-Хаб.
|30
|11
|8
|11
|31-30
|41
|
11
|Шинник
|30
|11
|8
|11
|34-39
|41
|
12
|КАМАЗ
|31
|10
|11
|10
|28-29
|41
|
13
|Торпедо
|30
|10
|9
|11
|28-30
|39
|
14
|Черноморец
|31
|7
|13
|11
|28-33
|34
|
15
|Ленинградец
|30
|7
|9
|14
|21-36
|30
|
16
|Сокол
|31
|7
|8
|16
|27-51
|29
|
17
|Волгарь
|30
|5
|12
|13
|25-42
|27
|
18
|Кубань
|30
|5
|8
|17
|20-47
|23
|8.05
|17:00
|
Алания – Родина
|1 : 2
|8.05
|18:00
|
Сокол – Черноморец
|0 : 0
|8.05
|19:00
|
КАМАЗ – Енисей
|1 : 1
|8.05
|19:30
|
Динамо Мх – Химки
|1 : 0
|16.05
|15:00
|
Тюмень – СКА-Хаб.
|- : -
|16.05
|17:00
|
Ленинградец – Арсенал
|- : -
|16.05
|18:00
|
Волгарь – Нефтехимик
|- : -
|16.05
|18:30
|
Шинник – Акрон
|- : -
|16.05
|19:30
|
Торпедо – Кубань
|- : -
|Г
|
|
Джонатан Окоронкво
Арсенал Т
|15
|
|
Ислам Машуков
Алания
|14
|
|
Иван Тимошенко
Родина
|13
|П
|
|
Илья Петров
СКА-Хабаровск
|7
|
|
Бутта Магомедов
Химки
|7
|
|
Никита Глушков
Енисей, Акрон
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Евгений Осипов
Кубань
|21
|2
|5
|
|
Заурбек Плиев
Родина, Сокол
|17
|1
|6
|
|
Алексей Бердников
Нефтехимик
|26
|1
|6