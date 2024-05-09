Богдан Рейхмен: «Галицкий — человек, который помог и помогает осуществить мечту»

Полузащитник «Кубани» Богдан Рейхмен рассказал, как владелец «Краснодара» Сергей Галицкий помог ему начать играть в России.

«Вопрос заключался в том, что у меня был украинский паспорт и я не мог играть в России. Сергей Николаевич сыграл в этом большую роль. Все решилось очень быстро. Я не играл около трех лет. Было морально очень тяжело. По сути, выходил только в товарищеских играх. Очень благодарен Сергею Николаевичу. Лично для меня он человек, который помог и помогает осуществить мечту», — приводит слова Рейхмена «РБ Спорт».

По правилам ФИФА футболист до достижения им 18-летнего возраста не может быть заигран за иностранные клубы, если только он не является его воспитанником.