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Богдан Рейхмен: «Галицкий — человек, который помог и помогает осуществить мечту»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Полузащитник «Кубани» Богдан Рейхмен рассказал, как владелец «Краснодара» Сергей Галицкий помог ему начать играть в России.

«Вопрос заключался в том, что у меня был украинский паспорт и я не мог играть в России. Сергей Николаевич сыграл в этом большую роль. Все решилось очень быстро. Я не играл около трех лет. Было морально очень тяжело. По сути, выходил только в товарищеских играх. Очень благодарен Сергею Николаевичу. Лично для меня он человек, который помог и помогает осуществить мечту», — приводит слова Рейхмена «РБ Спорт».

По правилам ФИФА футболист до достижения им 18-летнего возраста не может быть заигран за иностранные клубы, если только он не является его воспитанником.

Источник: РБ Спорт
Футбол
ФК Кубань
Сергей Галицкий
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Махачкалинское «Динамо» обыграло «Химки» и возглавило таблицу первой лиги
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Динамо Мх 31 17 7 7 34-14 58
2
 Химки 31 17 6 8 50-37 57
3
 Акрон 30 15 8 7 43-22 53
4
 Родина 31 13 10 8 47-28 49
5
 Арсенал 30 11 15 4 36-23 48
6
 Енисей 31 12 6 13 49-40 42
7
 Нефтехимик 30 11 9 10 30-28 42
8
 Тюмень 30 11 9 10 32-31 42
9
 Алания 31 10 12 9 39-42 42
10
 СКА-Хаб. 30 11 8 11 31-30 41
11
 Шинник 30 11 8 11 34-39 41
12
 КАМАЗ 31 10 11 10 28-29 41
13
 Торпедо 30 10 9 11 28-30 39
14
 Черноморец 31 7 13 11 28-33 34
15
 Ленинградец 30 7 9 14 21-36 30
16
 Сокол 31 7 8 16 27-51 29
17
 Волгарь 30 5 12 13 25-42 27
18
 Кубань 30 5 8 17 20-47 23
Результаты / календарь
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34 тур
8.05 17:00
Алания – Родина
 1 : 2
8.05 18:00
Сокол – Черноморец
 0 : 0
8.05 19:00
КАМАЗ – Енисей
 1 : 1
8.05 19:30
Динамо Мх – Химки
 1 : 0
16.05 15:00
Тюмень – СКА-Хаб.
 - : -
16.05 17:00
Ленинградец – Арсенал
 - : -
16.05 18:00
Волгарь – Нефтехимик
 - : -
16.05 18:30
Шинник – Акрон
 - : -
16.05 19:30
Торпедо – Кубань
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Джонатан Окоронкво

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 15
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Ислам Машуков

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Иван Тимошенко

Родина

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СКА-Хабаровск

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