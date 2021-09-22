По мнению сайта, фамилия бывшего игрока сборной России является оскорблением жителей Украины

Дмитрий Хохлов хорошо известен любителям футбола в России и странах СНГ. Долгое время он выступал за сборную, а в 1999 году его фамилию мощно обыграл «Советский спорт». Заголовок «Бей, Хохлов, спасай Россию!» перед матчем с Украиной до сих пор считается одним из самых эпатажных в истории российского футбола.

Прошло больше двадцати лет, и теперь фамилия Дмитрия Валерьевича снова стала предметом обсуждений. Теперь Хохлов судится с Facebook, а его адвокат требует 150 миллионов рублей в качестве морального ущерба.

Сайт считает, что фамилия экс-игрока сборной России — оскорбление украинцев

Как признался сам Дмитрий Валерьевич, он не может нормально пользоваться Instagram и Facebook, которому принадлежит это приложение. По мнению сайта, его фамилия является оскорблением жителей Украины.

«Мою фамилию блокируют, — сказал Хохлов порталу «Октагон». — Мне много людей позвонили и сказали, что при любом упоминании блокируется фамилия, а они попадают в бан на неделю».

Хохлов обнаружил эту проблему весной. С июля иск бывшего игрока сборной, а ныне главного тренера волгоградского «Ротора» находится в Солнцевском районном суде Москвы.

Интересно, что Facebook начал блокировать слово «хохол» и его производные еще в 2015 году. Однако до известного в прошлом футболиста это добралось только сейчас.

Гарри Поттер и фамилия главного тренера «Ротора» ? pic.twitter.com/FU73NJvqEw — CК «Ротор» (@RotorOfficial) September 22, 2021

Адвокат Хохлова заявила, что их сторона требует 150 миллионов рублей от Facebook

Предварительное заседание по делу Хохлова состоялось в начале сентября. Сторона заявителя требует запретить Facebook «совершать в его отношении определенные действия» — то есть блокировать фамилию и отправлять в бан тех, кто упоминает ее.

Анна Варганова, адвокат Дмитрия Хохлова, подробнее рассказала «СЭ» об иске. «Я высоко оцениваю шансы на удовлетворение наших требований, — сказала Варганова. — Facebook не имеет права блокировать людей за такие вещи, как употребление фамилии. Исходя из личности Хохлова и учитывая то, что его фамилию теперь нельзя употреблять, мы решили, что 150 миллионов рублей — это достойная сумма».

По словам Варгановой, Facebook пока никак не отреагировал на иск и его публичное освещение.

Реакция общественности

Депутат Госдумы РФ Виталий Милонов заявил, что не исключает варианта с блокировкой Facebook на территории России. «Из-за этого ограничения нужно подать не только в суд, но и в Роскомнадзор, чтобы они уже разбирались с Facebook. Это явное нарушение прав человека», — сказал Милонов «СЭ».

Официальный Twitter-аккаунт сборной России иронично отреагировал на эту ситуацию, выложив голы Хохлова с подписью: «Голы Дмитрия [Данная фамилия заблокирована в Сети] за сборную России».

Голы Дмитрия [Данная фамилия заблокирована в сети] за сборную России! pic.twitter.com/afMkuZt7Cy — Сборная России (@TeamRussia) September 22, 2021

Александр Тихонов, четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону, посоветовал Хохлову сконцентрироваться на работе в «Роторе». «Лучше бы они в футбол играли нормально! — сказал Тихонов «СЭ». — Надо думать о том, как наладить хороший футбол в стране, чтобы болельщики были довольны. А он судится с американцами, вместо того чтобы всего себя посвятить работе, чтобы «Ротор» выглядел достойно».

Дмитрий Хохлов возглавил «Ротор» перед началом сезона. После 12 туров волгоградцы занимают 12-е место в ФНЛ, имея в своем активе лишь 15 очков.