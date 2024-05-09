Богдан Рейхмен: «Евсеев — ключевой фактор моего перехода в «Кубань»

Полузащитник «Кубани» Богдан Рейхмен рассказал, как появился вариант с переходом в краснодарский клуб.

До этого 21-летний россиянин выступал в московском «Торпедо».

«Как всегда: агент принес вариант. Я был в «Торпедо», у меня не было практики, а нужно было играть, было несколько вариантов в ФНЛ, включая «Кубань». Потом поговорил с Вадимом Евсеевым, руководством клуба. Во мне все были заинтересованы, вот я и принял решение перейти в «Кубань». Плюс город для меня не чужой. Евсеев — ключевой фактор решения. Мне хотелось поработать с Вадимом Валентиновичем, так как это большое имя в российском футболе», — приводит слова Рейхмена «РБ Спорт».

На данный момент Вадим Евсеев уже покинул «Кубань», а главным тренером команды является Роберт Евдокимов.