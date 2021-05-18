Бывший главный тренер «Ротора» Александр Хацкевич, уволенный после игры 23-го тура РПЛ с «Ростовом», — о вылете команды в ФНЛ, конфликте с агентом Кверквелии и «беспредельном» переносе матча «Уфа» — «Арсенал».

Агент Кверквелии не понимал, почему его защитник не играет...

— Как я воспринял вылет «Ротора»? Знаете, мне жаль той работы, которую мы проделали. Получается, наш тренерский штаб на тот момент выполнял свою задачу. Мы находились в зоне переходных игр, имея достаточно неплохой отрыв от той же «Уфы». А то, что произошло после нашего увольнения... Пусть за это отвечают другие люди. Им нести ответственность. Не знаю, кто там принимал решение. Министр спорта или спортивный директор...

— Как вам тогда сформулировали решение прекратить сотрудничество?

— Не было никаких разговоров. Но возникла одна неприятная ситуация с одним человеком, который был приближен к команде.

— Поясните, пожалуйста.

— Понимаю, что он, как агент, волнуется за своих футболистов. Мол, почему не играет Кверквелия (агент Кверквелии — Мамука Джугели. — Прим. «СЭ»). Я ему все объяснил.

Но когда он начал лезть в какие-то дела... Считаю, агенты не должны вмешиваться в определенные вопросы. На этой почве и произошел конфликт. Возможно, он имел выход на министра спорта области.

Но что теперь об этом. Пусть люди сами разбираются в причинах случившегося. Если вы берете человека на работу главным тренером, то вы должны ему доверять и прислушиваться к нему. А тут пытались рассказывать, как и что я должен делать. Мне было неприятно. Просто если я вижу, что футболист не соответствует требованиям, он у меня не выходит на поле. Последнее слово здесь должно быть за мной.

— Получается, вы не ощущали поддержки со стороны руководства «Ротора»?

— Считаю, генеральный директор (Андрей Рекечинский — Прим. «СЭ») очень многое делал для команды и, думаю, продолжал помогать «Ротору» после нашего ухода. Но вот со спортивным директором (Эдуард Панасюк — Прим. «СЭ») контакта не было.

Почему не продлевались контракты с игроками?

— Андрей Рекечинский решение клуба расстаться с вами объяснил вот так: «Чтобы набрать необходимое количество очков в оставшихся матчах и решить поставленную задачу на сезон».

— Получается, выбрали то направление, которое было нужно. Ну и добились результата.

— Думаете, Волгограду не нужна команда в РПЛ?

— В этом городе очень хорошие условия для тренировочного процесса. Но самая большая проблема заключается том, что в «Роторе» нет своих воспитанников, нет подпитки. И 95 процентов игроков находятся в аренде. В общем, как такового плана развития клуба, его стратегии я не увидел.

— Что вы имеете в виду?

— У меня были на этот счет вопросы к спортивному директору. Но я не получил на них ответа. Еще в декабре я начал говорить о том, что нужно подписывать, продлевать контракты с ребятами, решать судьбу арендованных игроков, чтобы у них была ясность по поводу своего будущего, уверенность в завтрашнем дне. Имею в виду, например, Чондрича, Макарова, Кожемякина. С ними надо было заранее обговаривать все моменты, чтобы они были уже полноценными футболистами «Ротора». А так выходит, что 31 мая у всей команды заканчиваются контракты...

— То есть вы думаете, что игроки в условиях неопределенности не до конца выкладывались на поле?

— Нет, я так сказать не могу. При нас никто из игроков не опускал рук. У меня к ним по самоотдаче претензий не было. Но понятно, что при этом каждый из них думал о своем будущем.

Почему матч «Уфа» — Тула начался позже? Это беспредел!

— Вы сказали о недопонимании со спортивным директором. Вам не приобретали тех игроков, которых вы хотели?

— Конечно, всегда есть список футболистов, которых тренеры хотят видеть в команде. Но у «Ротора», на самом деле, не было возможностей кого-то даже приобрести.

— В смысле?

— Либо речь шла о высокой арендой плате, либо запросы самих игроков по личным условиям, зарплате были для клуба невыполнимы.

— Как восприняли то, что матч конкурентов «Ротора» «Уфа» — «Арсенал» начался на два часа позже остальных игр тура?

— Конечно, это возмутило! В Казани, где «Рубин» принимал «Ротор», как я понял, температура была не ниже, чем в Уфе. Но все же вышли на поле. Это какой-то беспредел! Все должны быть в одинаковых условиях. Другое дело, что теперь уже ничего не поменяешь... Но так бессовестно все решать в последнем туре! Где спортивный принцип, где солидность?

— Вы до сих пор уверены, что «Ротору» несправедливо засчитали два поражения в чемпионате из-за того, что игроки заболели коронавирусом?

— Да. Тоже непонятная ситуация. Мы были готовы по всем регламентным нормам выходить на игры с «Краснодаром» и «Ростовом». Все решили без нас, засчитали два поражения. Хотя, считаю, мы с достоинством выходили из положения.

Кверквелия живет прошлым

— Если бы у вас не возникло разногласий с агентом Кверквелии, вы бы остались в «Роторе»?

— Писали, что агент даже давал установки на игры и определял состав. Но это не так! Неправда. В таком случае я бы сам сразу покинул «Ротор». Через минуту! Не потерпел бы.

Но тот конфликт, наверное, повлиял... У агента были выходы на министра спорта. Возможно, решение даже принималось за спиной Рекечинского. Так что... Пусть теперь люди сами разбираются, кто был прав, а кто — нет.

— У вас были вопросы только к Кверквелии или и к другим грузинским футболистам «Ротора»?

— Давиташвили — прекрасный игрок, хороший молодой парень. Ему где-то самому не везло. Он мог нам принести больше очков. Но, если помните, не забил «Спартаку» — выход один на один, штанга... И у него что-то не заладилось. Может быть, немного фарт отвернулся. Кипиани — неплохой футболист, когда форму набирает. А Кверквелия, наверное, живет прошлым футболом, в который он когда-то играл. Но ведь чем старше ты становишься, тем требовательнее, профессиональнее должен относиться к себе. За былые заслуги в состав не ставят. Вы можете поднять статистику — и сами поймете, посчитаете, сколько возникало проблем в обороне, связанных с этим центральным защитником.

— До сих пор не до конца понятна ситуация с Джано Ананидзе, который так и не провел за «Ротор» ни одного матча, покинув клуб. Вы были заинтересованы в его услугах?

— Никто мне его не навязывал. Я же тоже наводил справки, узнавал про него. Просто он много пропустил — около двух лет из-за травмы. Джано — очень креативный футболист, однако также живет каким-то прошлым. У него не получилось выполнить те требования на футбольном поле, которые к нему предъявлялись. В итоге, как показало время, никакой пользы «Ротору» он не принес.

Я совершил ошибку...

— Вы уверены, что сохранили бы «Ротору» прописку в РПЛ?

— Сослагательного наклонения в футболе не бывает. Когда мы уходили, то, в принципе, набранных очков хватало, чтобы находиться в зоне стыков. Не знаю... Мы набрали 26-27 процентов очков.

Если я не ошибаюсь, новый тренерский штаб не дотянул и до 20 процентов. В итоге не хватило одного очка. Ничего уже не вернешь. Я лично верил, что мы останемся на 13-14-м местах.

— Даже с учетом тяжелейшего календаря?

— Да. Могли побороться, набирать очки.

— После «Ротора» у вас не пропало желание работать в России?

— Та ситуация, конечно, расстроила. Но работать, безусловно, хочется. Просто я допустил ошибку.

— Какую?

— Вовремя не выбросил из лодки тех людей, которые гребли в другую сторону... А в итоге они меня потом сами выкинули за борт.