В понедельник состоялось собрание клубов РПЛ. После его окончания президент лиги Сергей Прядкин ответил на вопросы журналистов.

— Что обсуждали на сегодняшнем собрании?

— Обсуждали итоги чемпионата: исключение клубов, которые потеряли право выступления на следующий сезон, рассмотрели и приняли заявления о вступлении в РПЛ со стороны двух клубов, которые завоевали это право на следующий сезон, рассмотрели изменения в регламенте РПЛ, санитарном, коммерческом и техническом регламентах. Рассмотрели внесение положений в положение Суперкубка России, выбрали делегата от РПЛ на конференцию РФС, рассмотрели вопрос о распределении доходов, приняли двух новых членов в правление лиги и обсудили вручение серебряных медалей «Спартаку» и бронзовых «Локомотиву».

— Когда будут вручены медали?

— Договорились сегодня о вручении медалей «Спартаку» и «Локомотиву». Пока сроков нет, просто дали коллегам поручение. До матча сборной будет дата вручения.

— Кто вошел в правление?

— В правление РПЛ добавлены Леонченко и Айдамиров. Теперь семь представителей клубов входят в этот состав. Мы здесь соблюдаем баланс между столичными и региональными клубами.

— Почему решили провести Суперкубок в Калининграде?

— Мы посмотрели, где проводился Суперкубок с 2010 года. Пять раз в Москве, в Санкт-Петербурге на «Петровском», дважды в Краснодаре, по разу в Казани и Нижнем Новогороде. Те регионы, которые предложили свои кандидатуры, будут принимать у себя матчи сборных. А в Калининграде в этом году матчей национальной команды не ожидается. Отдали предпочтение именно этому варианту.

— Ситуация с «Тамбовом» и «Оренбургом» дискредитирует лигу, уже пошли разговоры о необходимом сокращении количества команд. Что вы думаете об этом?

— 14 клубов было за отстаивание норм лицензирования. По отношению к «Оренбургу» принято четкое и жесткое решение. Конечно, футболисты старались, но необходимо соответствовать нормам. Это будет уроком на будущее. Ранее «Оренбург» давал обязательства об изменении ситуации, но ничего не случилось. Там же дело не только во вместимости стадиона.

— Почему клубы не приняли новую реформу по финансированию судей?

— Пока судейский комитет хотел бы оставить это без огласки. Реформа достаточно затратная. 20 июня будет окончательное предложение к нам по этому поводу.

— Что решили по перераспределению средств?

— «Ахмат» выступил с предложением рассмотреть вопрос о перераспределении средств. Сейчас вообще ощущается не только в футболе момент с сокращением финансов. В связи с коронавирусом мы вернулись к схеме «40 на 60» (40 в равных долях, 60 — по результатам). Клубы хотят изменить эту схему и поддержать маленькие клубы. Они хотят, чтобы 60 распределялись в равных долях, а 40 по результатам.

— Почему все матчи 30-го тура начались в дневное время? Самые неблагоприятные часы в жаркую погоду.

— Назначение матчей 30-го тура в дневное время — это наша ответственность. Мы эту тему сегодня поднимали. Наверное, это недочет. Раньше просто исходили в том числе из большой разницы часовых поясов. Отныне мы постараемся 30-й тур проводить после 19.00.

— Нет ли у вас мыслей по понижению планки допустимой минимальной вместимости стадионов?

— В сезоне-2018/19 мы выходили с предложением понизить планку в маленьких городах. Пока не нашли понимания. Тут стоит отметить, что при соблюдении многочисленных остальных требований РФС, возможно, рассмотрит этот вопрос. Мы этот вопрос оставили открытым, будем обсуждать.

— Какая работа ведется по изменению регламента проведения турнира?

— Позиция РПЛ однозначна: мы хотим гладкий чемпионат, все клубы это поддерживают. Нужно учитывать плотность международного и европейского календаря, погодные условия. Было предложение от ряда ведущих клубов касательно плей-офф еврокубков. Мы его не можем уместить после реформы Лиги чемпионов, у нас просто нет для этого окон. Если будет какая-то информация о действиях в этом направлении, обязательно ее до всех доведем.