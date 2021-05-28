«После интереса из РПЛ он перестал выходить на связь». Скандал с молодым талантом из «Томи»

Тренер Казаков решил вести дела футболиста, и теперь ему грозит дисквалификация.

В «Томи» назрел настоящий скандал вокруг молодого таланта Никиты Кривцова. 18-летний полузащитник привлек внимание целого ряда клубов РПЛ, но перестал выходить на связь со своим агентом Александром Маньяковым. Как сообщает Eurostavka, все дело в тренере молодого футболиста Владимире Казакове.

Кривцов — воспитанник дзержинской школы «Салют». В начале 2020 года его заметил тренер Владимир Казаков и позвал к себе в клуб «Муром» из ПФЛ. А летом того же года они оба отправились в «Торпедо» Владимир. Дела Кривцова вел известный агент Александр Маньяков. Именно он начал общаться по Кривцову с клубами РПЛ, но футболист в какой-то момент просто перестал выходить на связь. В начале нынешнего года Маньяков договорился о просмотре в «Велесе», куда Кривцов не поехал, сославшись на травму, а также в ярославском «Шиннике», который захотел выкупить дзержинского таланта. В это же время Казаков получил приглашение на позицию третьего тренера в «Томи», куда он и засватал своего подопечного Кривцова. По словам Маньякова, Казаков объяснил это тем, что в «Томи» Кривцов получит хорошую игровую практику и будет под его присмотром.

В команде Александра Кержакова игрок действительно показал себя с хорошей стороны — в 10 матчах ФНЛ он забил 3 гола и отдал 2 результативные передачи. К Маньякову обратились «Динамо» и «Крылья Советов», о чем он сообщил Казакову. Тренер в ответ на это заявил, что они сами будут решать вопросы по будущему трудоустройству без Маньякова. Агент вылетел в Томск, но Казаков отказался с ним встречаться и начал настраивать Кривцова против его официального представителя и директора дзержинской школы Андрея Куваева. Также Владимир говорил, что контракт Маньякова с футболистом не имеет никакого значения и будет разорван, а также утверждал обращающимся клубам, что решения будут принимать он с игроком, а агента слушать не надо.

Eurostavka также сообщает, что это уже не первый случай «захвата» Казаковым молодых игроков. Специалист обещает футболистам Европу и беспечное будущее. Ранее он убедил нападающего Кирилла Косарева, будучи тренером дубля самарских «Крыльев», перейти вместо молодежного «Зенита» в «Муром», куда как раз специалист и отправлялся работать. В 2020 году именно Казаков вел переговоры с «Рубином», которому ныне и принадлежат права на Косарева. А зиму 2021 года игрок юниорской сборной России провел в аренде все в той же «Томи». Еще один пример — вратарь томского клуба Евгений Конюхов, который вслед за Казаковым менял один клуб за другим.

Мы пообщались о ситуации вокруг Кривцова с директором дзержинской школы «Салют» Андреем Куваевым.

«Не знаю, почему Казаков так поступает. Я считаю, что это неправильно и некрасиво. Он начал говорить, что в одиночку воспитывал Кривцова и никто участия в этом не принимал. Все началось 3 года назад. Ко мне подошел тренер Галеев, который работал с ребятами 2002 года рождения. Он сказал: «Если пацаны у нас останутся, просто завянут. Они переросли этот уровень». Я начал искать выходы на Москву, потому что все дороги ведут туда. Нашел в Дзержинске человека, который познакомил меня с Маньяковым и его помощником. Мы подписали договор, он начал работать. Сначала Александр отвез наших трех ребят, включая Кривцова, в московскую спортивную школу «Сокол». Они около года прожили там, потом начали возить их в ЦСКА, «Спартак», «Сочи» и другие клубы. Перелеты, проживание и все остальное было за мой счет. Я тратил свои личные деньги. А Маньяков покупал ребятам бутсы. Потом на нас вышел Казаков с предложением отправить ребят в «Муром». Мы обговорили и решили, что вариант подходящий, это позволяло Кривцову играть на взрослом уровне в ПФЛ. Казакову сказали, что ребята работают с агентом, пусть он это учитывает во избежание проблем. Он сказал, что все понимает, что это наши ребята, никаких проблем не будет.

Однако под опекой Казакова ребята начали меняться во многих отношениях. Перестали часто звонить, как раньше, только деньги просили на еду и проезд. Я никогда не отказывал, отдавал свои средства, хотел, чтобы у ребят все получилось. Один из них выбился — Никита. Но почему-то он поменял свое отношение не только к агенту, но и ко мне. Я ему недели полторы-две назад звонил — так и не было перезвона. Я не настаиваю, не хочет и не хочет. Бог ему судья. Даже летал, встречался с Никитой. Мне просто хотелось понять, почему у него пошел такой негатив именно к Маньякову и его компании. Он мне не смог объяснить, не назвал причину. Я ему начал рассказывать, сколько люди для него сделали, как участвовала наша школа, но он почему-то не слышит, как будто заколдованный. Я ни на чем не настаиваю, это его выбор. Пускай как хочет, так и поступает», — сказал Куваев.

Маньяков не согласился с положением дел и обратился в РФС. Дело в том, что официальное лицо (коим считается любой тренер) не может вести агентскую деятельность. Теперь Казакову и Кривцову грозит дисквалификация. Маньяков уже написал заявление на Кривцова в комиссию по работе с посредниками за нарушение пункта их профильного регламента о запрете на контакты по содействию в трудоустройстве не со своим агентом, а также подал жалобу в комитет по этике за нарушение регламента Казаковым. Обращения уже приняты в разработку.

Мы связались также с Владимиром Казаковым, но он не хочет давать свою оценку ситуации до решения РФС.