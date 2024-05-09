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В «Баварии» отреагировали на ошибку судьи в концовке матча с «Реалом»

Сергей Разин
корреспондент
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Спортивный директор «Баварии» Макс Эберл поделился мнением о судействе в ответном полуфинальном матче Лиги чемпионов против «Реала» (1:2).

«Мне вообще не о чем говорить. Ноль моментов, которые я могу объяснить. Сколько лет существует ВАР? Сколько мы играем по этому правилу офсайда? Для меня это все очень сомнительно. Судья дал свисток, никакой видеоассистент уже не мог вмешаться. Позднее он сказал нам, что признает свою ошибку. Но нам от этого ни тепло ни холодно. Все хотели видеть немецкий финал Лиги чемпионов, все — кроме бригады польских арбитров. Естественно, я буду поддерживать «Боруссию» в финале», — приводит слова Эберла Sky Sport.

В добавленное время защитник мюнхенцев Маттейс Де Лигт забил мяч в ворота мадридцев, однако это произошло после свистка главного арбитра.

Ранее бывший арбитр ФИФА и аналитик Лиги чемпионов Кристина Ункель заявила, что в концовке матча судьи допустили две ошибки.

Мадридская команда выиграла по сумме двух матчей (2:2 и 2:1), поэтому вышла в финал Лиги чемпионов, где встретится с «Боруссией», которая обыграла «ПСЖ». Финал состоится 1 июня на «Уэмбли».

Лига чемпионов УЕФА
ФК Бавария
ФК Реал
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