Радченко: «Я не соглашусь с тем, что «Зенит» — позор российского футбола»

Бывший нападающий «Зенита» и сборной России Дмитрий Радченко отреагировал на скандирование болельщиков «Факела» кричалки «Зенит» — позор российского футбола».

«Сложно сказать, почему они это кричали, это нужно у них спросить. Конечно, слышать это от фанатов неприятно и, конечно, хотелось бы услышать от них какое-то объяснение. Почему они так кричали? Прежде всего должно быть уважение. Хотя, если вспомнить других фанатов, то там бывают и непристойные кричалки в адрес футболистов. Так что мне кажется, это нормальный момент, но я не соглашусь с тем, что «Зенит» — позор российского футбола. Когда я играл в Испании и «Барселона» выигрывала четыре чемпионата подряд, никто не кричал. Наоборот, все крупные клубы пытались сделать все, чтобы эту гегемонию устранить. Мне кажется, что доля зависти конечно есть», — приводит слова Радченко Metaratings.ru.

8 мая стало известно, что КДК РФС оштрафовал «Факел» за кричалки болельщиков в адрес «Зенита» на 30 тысяч рублей. При этом воронежский клуб после матча заявил, что осуждает любые негативные скандирования в адрес соперников и судей.