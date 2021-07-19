Руководитель департамента судейства РФС Виктор Кашшаи пообщался с журналистами накануне старта чемпионата России. Выделяем главные цитаты из полуторачасовой беседы.

О ВАР

— Будет ли ВАР использоваться на всех матчах РПЛ — зависит от расписания. У нас есть возможность использовать видеоарбитров на четырех матчах в день. Думаю, мы сможем использовать ВАР на всех играх. Мне кажется, это будет справедливо. Видеоарбитры минимизируют ошибки. Судьи рады, что они появились, ведь это дополнительная поддержка в принятии решений.

О скорости работы ВАР

— Когда мы начинали работать с ВАР, было очень много дискуссий по поводу ускорения процесса просмотра эпизодов. Сейчас ситуация стала лучше, и уже не ведется столько разговоров о том, что процесс слишком медленный. Мы надеемся, что эта тенденция продолжится. Нужно понимать, что пяти секунд может быть недостаточно для просмотра того или иного эпизода. Наш приоритет — точность. Лучше проверить два раза, чем что-то упустить. Мы будем стремиться к тому, чтобы процесс просмотра повторов стал быстрее, но при этом сохранять качество принимаемых решений.

Табло ВАР. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

О главных арбитрах-женщинах в РПЛ

— Списки на сезон уже составлены. Пустовойтова в списках на ФНЛ-1 и ФНЛ-2, она будет работать там. Мы не знаем, что может случиться в будущем, но работа в РПЛ — это не подарок. Если арбитр хорошо работает, то совсем не важен его пол. Но нужно понимать, что у арбитров нет короткого пути. Не бывает такого, что ты отсудил пару матчей, а затем сразу стал судьей ФИФА. Это у игроков может быть такое: тренер увидел, что футболист талантливый, — и поднял его из ЮФЛ в РПЛ. А у судей прогресс пошаговый. Подчеркну, что для нас важно качество судьи, а не пол. У всех есть шанс, как у мужчин, так и у женщин. Добавлю, что у нас есть и другие женщины-арбитры. И им для работы необходимо пройти те же фитнес-тесты, что и мужчинам. Если кто-то не готов, то не может судить.

О географическом принципе назначения арбитров

— Пока мы не собираемся отказываться от этого. В России это давняя традиция, и мы не хотим сейчас ее нарушать.

О работе Кукуяна на Суперкубке

— Кукуян великолепно работал в прошлом сезоне, поэтому мы назначили его на Суперкубок. В этом матче он подтвердил свой уровень, не возникло ошибок, не вмешивался ВАР. После матча никто не говорил о рефери, и это лучший комплимент работе Кукуяна.

О большом числе молодых арбитров

— Когда футбольный тренер ставит в состав молодого футболиста, то всегда рискует. Но без риска ты не можешь победить. Мы хотим дать шанс некоторым арбитрам, которые качественно работали в ФНЛ. Мы понимаем, что качество судейства молодых арбитров нельзя сравнить с качеством судейства рефери, работающего в премьер-лиге 10-20 лет. Но мы им доверяем. Надеемся, качество их судейства будет улучшаться и в будущем они станут топ-арбитрами. Есть риск, но мы настроены оптимистично.

О десятилетней дисквалификации Лапочкина

— Это решение дисциплинарного комитета УЕФА, мы уважаем его. И я не хочу комментировать его, ведь это не решение РФС, не наша ответственность. Мы ждем финального решения по этому вопросу, как ждали и окончания расследования.

О возможном уходе с поста

— Каждые полгода читаю подобные слухи, мне задают один и тот же вопрос. Я должен сказать, что мне нравится работать в России, у меня действующий контракт. Мы прикладываем все усилия для того, чтобы поддерживать развитие судейства в России. У нас с РФС есть договоренности и планы, так что мне бы хотелось продолжать работу.

О работе Карасева на Евро

— Бригада Сергея Карасева на чемпионате Европы отработала отлично. И это не только мое мнение — я разговаривал со многими европейскими экспертами. Даже топ-менеджмент УЕФА дал положительную оценку работе Карасева. Это был очень важный турнир для Сергея. Надеюсь, его уровень еще повысится, ведь мы знаем, что уже через полтора года состоится чемпионат мира. После длительной работы мы дали Карасеву немного отдохнуть.