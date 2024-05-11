Чилиец Видаль: «Рассматриваю возможность перехода в «Спартак»

Центральный защитник «Унион Эспаньол» Валентин Видаль заявил, что готов переать в Россию. Ранее сообщалось, что 19-летним футболистом интересуются два клуба РПЛ: московский «Спартак» и калининградская «Балтика».

«Интерес со стороны «Спартака» и «Балтики»? Я веду переговоры со своим представителем, и мы рассматриваем этот вопрос. Хотел бы я приехать в Россию? Мне нравится российская лига, у меня есть пример Виктора Мендеса, и я думаю, что это может мне помочь. Я не закрыт для предложений, мне бы хотелось играть в России», — приводит слова Видаля «РБ Спорт».

В нынешнем сезонезащитник провел за «Унион Эспаньолу» один матч. Портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость защитника в 800 тысяч евро.