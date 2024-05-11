Геркус: «У «Локомотива» нет шансов попасть в тройку по итогам сезона»

Бывший генеральный директор «Локомотива» Илья Геркус считает, что железнодорожники не смогут попасть в тройку лучших по итогам чемпионата России-2023/24.

«Думаю, что у «Локомотива» нет шансов на тройку. Три призера уже определились. Конечно, в теории кто-то может втиснуться туда, но на практике шансов нет. Может быть, что кто-то из лидеров проиграет оставшиеся матчи, а «Локомотив» выиграет эти матчи. Честно говоря, я не верю в такой расклад. Шансы уже упущены», — приводит Metaratings слова Геркуса.

«Локомотив» занимает четвертое место в турнирной таблице РПЛ с 44 очками в 27 матчах. Лидером является «Зенит» (51 очко), на второй строчке — «Краснодар» (50), на третьей — «Динамо» (50).