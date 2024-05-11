Колыванов: «В серии А непросто заиграть, но рад за Миранчука, что он влился в итальянский футбол»

Бывший нападающий сборной России Игорь Колыванов оценил игру полузащитника Алексея Миранчука за «Аталанту» в сезоне-2023/24.

«В Италии непросто сразу заиграть. Миранчуку нужно было втянуться, потом его отдали в «Торино». Алексей уже сформировался как футболист, почувствовал, что такое европейский футбол, проанализировал многие вещи. Миранчук уже стал одним из ключевых футболистов «Аталанты». Он может отдать красивый пас, забить и обвести. Рад за Алексея, он уже влился в итальянский футбол», — приводит «РБ Спорт» слова Колыванова.

В сезоне-2023/24 Миранчук забил 4 гола и сделал 11 результативных передач в 37 матчах за «Аталанту» во всех турнирах.