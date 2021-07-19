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Кайф от футбола «Спартаку» Витории надо сохранить. Но We are the Champions включать было неуместно

Игорь Рабинер
Игорь Рабинер
Обозреватель
Сегодня, 10:00
Главный тренер «Спартака» Руй Витория. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Главный тренер «Спартака» Руй Витория. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Обозреватель «СЭ» — о том, каким стал «Спартак» при новом тренере.
18&nbsp;июля. &laquo;Спартак&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Химки&raquo;&nbsp;&mdash; 5:1.«Спартак»: оптимальный состав для Витории и 13-1 в трех матчах

Очень хочу надеяться, что Кубок Матч Премьер не станет единственным трофеем для Руя Витории в «Спартаке», как аналогичное соревнование в Катаре для Олега Кононова. Поэтому включение на «Открытие Банк Арене» We are the Champions — явный перебор.

Тем не менее на «Спартак» было приятно смотреть. Играющие люди — играли. Умно. С удовольствием. Гол пяткой Соболева был, по-моему, уже третьим касанием пяткой в матче для одного только Саши, и кайф ловил не только он, а все спартаковцы. Если это, а также пропускания мяча и были в какой-то мере пижонством, то каким-то правильным, уместным.

Видно, как охотно и свободно игроки идут в дриблинг, как их не механизируют, не закрепощают. Причем речь даже о тех, кто этим обычно не отличается. Вспомните голевое соло Зобнина с «Рубином» или сегодняшний проход и ложный замах Рассказова перед вторым голом.

Но это — полутравмированные «Химки», не имеющие ничего общего с прошлым сезоном. И это — предсезонный турнир. Проехали. Забыли. Стоит случиться осечке в первом туре — о Кубке Матч Премьер забудут в ту же секунду. В «Спартаке» и вокруг «Спартака» все меняется быстро.

18&nbsp;июля. Москва. &laquo;Спартак&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Химки&raquo;&nbsp;&mdash; 5:1. Футболисты московского &laquo;Спартака&raquo; с&nbsp;главным трофеем турнира на&nbsp;церемонии награждения.

А еще «Спартак» играл с большим усердием — из-за сумасшедшей конкуренции за место в составе, которая пока для команды очевидное благо и заставляет каждого игрока рвать одно место каждую секунду. Вот как может расслабиться тот же Соболев, если Мелкадзе за 20 минут делает 1 + 1, а Понсе, вернувшись с Олимпиады, такими темпами может и в заявке себя не обнаружить?

Когда Рассказов отвечает на вопрос о том, что изменилось при Витории по сравнению с Тедеско: «Начали играть в футбол», — в правом защитнике, конечно, говорит обида на бывшего тренера. Не стоит такое публично говорить в межсезонье. Докажите сначала — а потом открывайте рот. Хотя по сути Николай прав. И не случайно Руй широко улыбался на скамейке перед началом второго тайма.

Кто станет соперником &laquo;Спартака&raquo; по&nbsp;3-му отборочному раунду?«Монако» с Головиным или бывший клуб Руя Витории? Кто достанется «Спартаку» в Лиге чемпионов

Не случайно — но очень, очень рано. Олег Иваныч в такие моменты, наоборот, во избежание эйфории хмурился и находил поводы для критики, иной раз наигранно жесткой.

Португалец еще не знает психологии наших людей.

Видно, как Витория работает над стандартами, — голы Жиго и Кутепова это фиксируют. На турнире пропущен всего один гол, и тот при счете 5:0 в самом конце последнего матча. То есть и оборона особо не сбоит.

Для меня на этом турнире главное — не результаты матчей, не исход соревнования. Главное — впечатление.

Только бы в официальных матчах, когда навалится груз ответственности, оно не пропало. Вспоминая былое, не могу этого не опасаться.

Не могу и не желать удачи Рую Витории, чья спартаковская эпопея началась с демонстративного выхода Заремы из совдира (именно из-за его назначения!) и кучи ее инсайдов о спартаковском внутряке, то есть с мощного негатива. Но португалец и бровью не повел. Вот бы и дальше так. При любых проблемах. Делать свое дело и идти вперед.

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