Кайф от футбола «Спартаку» Витории надо сохранить. Но We are the Champions включать было неуместно

Обозреватель «СЭ» — о том, каким стал «Спартак» при новом тренере.

Очень хочу надеяться, что Кубок Матч Премьер не станет единственным трофеем для Руя Витории в «Спартаке», как аналогичное соревнование в Катаре для Олега Кононова. Поэтому включение на «Открытие Банк Арене» We are the Champions — явный перебор.

Тем не менее на «Спартак» было приятно смотреть. Играющие люди — играли. Умно. С удовольствием. Гол пяткой Соболева был, по-моему, уже третьим касанием пяткой в матче для одного только Саши, и кайф ловил не только он, а все спартаковцы. Если это, а также пропускания мяча и были в какой-то мере пижонством, то каким-то правильным, уместным.

Видно, как охотно и свободно игроки идут в дриблинг, как их не механизируют, не закрепощают. Причем речь даже о тех, кто этим обычно не отличается. Вспомните голевое соло Зобнина с «Рубином» или сегодняшний проход и ложный замах Рассказова перед вторым голом.

Но это — полутравмированные «Химки», не имеющие ничего общего с прошлым сезоном. И это — предсезонный турнир. Проехали. Забыли. Стоит случиться осечке в первом туре — о Кубке Матч Премьер забудут в ту же секунду. В «Спартаке» и вокруг «Спартака» все меняется быстро.

А еще «Спартак» играл с большим усердием — из-за сумасшедшей конкуренции за место в составе, которая пока для команды очевидное благо и заставляет каждого игрока рвать одно место каждую секунду. Вот как может расслабиться тот же Соболев, если Мелкадзе за 20 минут делает 1 + 1, а Понсе, вернувшись с Олимпиады, такими темпами может и в заявке себя не обнаружить?

Когда Рассказов отвечает на вопрос о том, что изменилось при Витории по сравнению с Тедеско: «Начали играть в футбол», — в правом защитнике, конечно, говорит обида на бывшего тренера. Не стоит такое публично говорить в межсезонье. Докажите сначала — а потом открывайте рот. Хотя по сути Николай прав. И не случайно Руй широко улыбался на скамейке перед началом второго тайма.

Не случайно — но очень, очень рано. Олег Иваныч в такие моменты, наоборот, во избежание эйфории хмурился и находил поводы для критики, иной раз наигранно жесткой.

Португалец еще не знает психологии наших людей.

Видно, как Витория работает над стандартами, — голы Жиго и Кутепова это фиксируют. На турнире пропущен всего один гол, и тот при счете 5:0 в самом конце последнего матча. То есть и оборона особо не сбоит.

Для меня на этом турнире главное — не результаты матчей, не исход соревнования. Главное — впечатление.

Только бы в официальных матчах, когда навалится груз ответственности, оно не пропало. Вспоминая былое, не могу этого не опасаться.

Не могу и не желать удачи Рую Витории, чья спартаковская эпопея началась с демонстративного выхода Заремы из совдира (именно из-за его назначения!) и кучи ее инсайдов о спартаковском внутряке, то есть с мощного негатива. Но португалец и бровью не повел. Вот бы и дальше так. При любых проблемах. Делать свое дело и идти вперед.