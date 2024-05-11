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Сегодня, 10:17

«Локомотив» поздравил Юрия Семина с 77-летием

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
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Юрий Семин.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

«Локомотив» поздравил бывшего главного тренера команды Юрия Семина с 77-летием.

«Сегодня день рождения празднует самый легендарный тренер «Локо». Дорогой Юрий Палыч, от души поздравляем вас! Желаем крепкого здоровья, семейного счастья и новых успехов на любом поприще!» — говорится в заявлении, опубликованном в соцсетях железнодорожников.

Юрий Семин возглавлял «Локомотив» с 1986 по 1990, с 1992 по 2005, с 2009 по 2010 и с 2016 по 2020 годы. Под его руководством железнодорожники шесть раз выигрывали Кубок России и по три раза — чемпионат и Суперкубок страны.

Последним местом работы Семина был «Ростов», специалист работал в клубе с августа по сентябрь 2021 года.

Футбол
РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
Юрий Семин
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 27 15 6 6 45-24 51
2
 Краснодар 27 14 8 5 41-26 50
3
 Динамо 27 14 8 5 46-35 50
4
 Локомотив 27 11 11 5 45-37 44
5
 Спартак 27 12 7 8 37-31 43
6
 Кр. Советов 28 11 7 10 44-39 40
7
 Ростов 27 11 7 9 39-40 40
8
 ЦСКА 27 9 12 6 47-38 39
9
 Рубин 27 10 8 9 26-33 38
10
 Ахмат 28 10 5 13 32-38 35
11
 Пари НН 27 8 5 14 25-38 29
12
 Оренбург 27 7 8 12 31-36 29
13
 Урал 27 7 7 13 27-41 28
14
 Факел 27 6 10 11 20-29 28
15
 Балтика 27 7 5 15 29-34 26
16
 Сочи 27 4 8 15 28-43 20
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30 тур
10.05 16:00
Кр. Советов – Ахмат
 0 : 2
11.05 14:00
Рубин – Ростов
 - : -
11.05 16:30
Спартак – Краснодар
 - : -
11.05 19:00
Зенит – ЦСКА
 - : -
11.05 21:30
Балтика – Динамо
 - : -
12.05 14:00
Оренбург – Локомотив
 - : -
12.05 16:30
Факел – Урал
 - : -
12.05 19:00
Сочи – Пари НН
 - : -
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Матео Кассьерра

Зенит

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Джон Кордоба

Краснодар

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Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

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П
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Локомотив

 13
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Динамо

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Кладуио Луис Родригес Клаудиньо

Зенит

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да Силва Виллиан Роша

ЦСКА

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Кирилл Гоцук

Кирилл Гоцук

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