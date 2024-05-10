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Соболев — об изменениях в «Спартаке» после ухода Абаскаля: «При Слишковиче завтраки теперь по желанию»

Руслан Минаев
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Нападающий «Спартака» Александр Соболев рассказал о взаимоотношениях с исполняющим обязанности главного тренера красно-белых Владимира Слишковиче.

«Команда явно стала свежее. Действительно, говоря футбольным языком, Владимир немного «отпустил» команду, дал некоторые послабления. Какие? Завтра теперь по желанию (смеется)», — цитирует игрока пресс-служба клуба.

Соболев добавил, что иногда предпочитает больше поспать.

«То есть встать в двенадцать и сразу пойти на обед. Мне так лучше. У каждого есть свои нюансы. И в этом плане Владимир, видимо, нашел подход ко всем», — сказал форвард.

В октябре прошлого года сообщалось, что бывший главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль отстранял Соболева из-за пропуска командных завтраков.

Источник: ФК «Спартак»
Александр Соболев
Футбол
ФК Спартак (Москва)
Владимир Слишкович
Гильермо Абаскаль
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2
 Краснодар 27 14 8 5 41-26 50
3
 Динамо 27 14 8 5 46-35 50
4
 Локомотив 27 11 11 5 45-37 44
5
 Спартак 27 12 7 8 37-31 43
6
 Кр. Советов 28 11 7 10 44-39 40
7
 Ростов 27 11 7 9 39-40 40
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 ЦСКА 27 9 12 6 47-38 39
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 Ахмат 28 10 5 13 32-38 35
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