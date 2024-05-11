«Зенит» — ЦСКА: где смотреть матч РПЛ 11 мая 2024 года онлайн в прямом эфире
11 мая ЦСКА навестит «Зенит» в 28-м туре РПЛ. Встреча состоится на «Газпром Арене» в Санкт-Петербурге и начнется в 19.00 по московскому времени. Прямой эфир на телеканале «Матч ТВ» стартует с 18.30 мск, на «Матч! Премьер» — с 18.50 мск. Также трансляция будет доступна на сайте букмекерской компании Winline.
По мнению букмекерской компании Winline, три очка достанутся хозяевам: взять победу сине-бело-голубых можно с коэффициентом 1.71, вероятность такого итога — примерно 54%. Ничья доступна за 3.85 (26%), триумф ЦСКА — за 5.0 (20%).
Тотал больше 2.5 гола идет за 2.01, ТМ 2.5 — за 1.79.
Обмен результативными ударами оценен в 1.92, обратный вариант — в 1.87. Соперники огорчили друг друга и в кубковой встрече недельной давности (1:1), и в первом круге РПЛ (1:1).
В шести прошлых матчах парни Сергея Семака отличились только трижды — в среднем это 0.5 раза за 90 минут. На то, что «Зенит» оформит меньше 1.5 мяча, можно сыграть за 1.91.
Предыдущая домашняя игра петербуржцев завершилась сухим поражением от «Рубина» (0:2). Всех, кто верит, что Клаудиньо и компания снова не забьют на «Газпром Арене», ждет соответствующий рынок за 4.30.
За последний месяц у армейцев был всего один выезд — красно-синие уступили «Балтике» в Калининграде (1:3). Опцию X2 дали за 2.18.
Как считают эксперты, наиболее вероятный счет противостояния — 1:0 в пользу сине-бело-голубых. Его предложили с котировкой 5.60.
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|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|27
|15
|6
|6
|45-24
|51
|
2
|Краснодар
|27
|14
|8
|5
|41-26
|50
|
3
|Динамо
|27
|14
|8
|5
|46-35
|50
|
4
|Локомотив
|27
|11
|11
|5
|45-37
|44
|
5
|Спартак
|27
|12
|7
|8
|37-31
|43
|
6
|Кр. Советов
|28
|11
|7
|10
|44-39
|40
|
7
|Ростов
|27
|11
|7
|9
|39-40
|40
|
8
|ЦСКА
|27
|9
|12
|6
|47-38
|39
|
9
|Рубин
|27
|10
|8
|9
|26-33
|38
|
10
|Ахмат
|28
|10
|5
|13
|32-38
|35
|
11
|Пари НН
|27
|8
|5
|14
|25-38
|29
|
12
|Оренбург
|27
|7
|8
|12
|31-36
|29
|
13
|Урал
|27
|7
|7
|13
|27-41
|28
|
14
|Факел
|27
|6
|10
|11
|20-29
|28
|
15
|Балтика
|27
|7
|5
|15
|29-34
|26
|
16
|Сочи
|27
|4
|8
|15
|28-43
|20
|10.05
|16:00
|
Кр. Советов – Ахмат
|0 : 2
|11.05
|14:00
|
Рубин – Ростов
|- : -
|11.05
|16:30
|
Спартак – Краснодар
|- : -
|11.05
|19:00
|
Зенит – ЦСКА
|- : -
|11.05
|21:30
|
Балтика – Динамо
|- : -
|12.05
|14:00
|
Оренбург – Локомотив
|- : -
|12.05
|16:30
|
Факел – Урал
|- : -
|12.05
|19:00
|
Сочи – Пари НН
|- : -
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|16
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|14
|
|
Константин Тюкавин
Динамо
|14
|П
|
|
Максим Глушенков
Локомотив
|13
|
|
Константин Тюкавин
Динамо
|8
|
|
Кладуио Луис Родригес Клаудиньо
Зенит
|7
|И
|К
|Ж
|
|
да Силва Виллиан Роша
ЦСКА
|21
|1
|9
|
|
Кирилл Гоцук
Пари Нижний Новгород
|23
|1
|4
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|22
|1
|3