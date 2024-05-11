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«Зенит» — ЦСКА: где смотреть матч РПЛ 11 мая 2024 года онлайн в прямом эфире

Прямая трансляция матча РПЛ «Зенит» — ЦСКА 11 мая 2024 года
Илья Потетюев
Корреспондент отдела ставок
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ЦСКА — «Зенит».
Фото Официальный сайт ФК «Зенит», ФК «Зенит»

11 мая ЦСКА навестит «Зенит» в 28-м туре РПЛ. Встреча состоится на «Газпром Арене» в Санкт-Петербурге и начнется в 19.00 по московскому времени. Прямой эфир на телеканале «Матч ТВ» стартует с 18.30 мск, на «Матч! Премьер» — с 18.50 мск. Также трансляция будет доступна на сайте букмекерской компании Winline.

Россия. Премьер-лига. 28-й тур
11 мая, 19:00. Газпром Арена (Санкт-Петербург)
Зенит
ЦСКА

По мнению букмекерской компании Winline, три очка достанутся хозяевам: взять победу сине-бело-голубых можно с коэффициентом 1.71, вероятность такого итога — примерно 54%. Ничья доступна за 3.85 (26%), триумф ЦСКА — за 5.0 (20%).

Тотал больше 2.5 гола идет за 2.01, ТМ 2.5 — за 1.79.

Обмен результативными ударами оценен в 1.92, обратный вариант — в 1.87. Соперники огорчили друг друга и в кубковой встрече недельной давности (1:1), и в первом круге РПЛ (1:1).

В шести прошлых матчах парни Сергея Семака отличились только трижды — в среднем это 0.5 раза за 90 минут. На то, что «Зенит» оформит меньше 1.5 мяча, можно сыграть за 1.91.

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Предыдущая домашняя игра петербуржцев завершилась сухим поражением от «Рубина» (0:2). Всех, кто верит, что Клаудиньо и компания снова не забьют на «Газпром Арене», ждет соответствующий рынок за 4.30.

За последний месяц у армейцев был всего один выезд — красно-синие уступили «Балтике» в Калининграде (1:3). Опцию X2 дали за 2.18.

Как считают эксперты, наиболее вероятный счет противостояния — 1:0 в пользу сине-бело-голубых. Его предложили с котировкой 5.60.

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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 27 15 6 6 45-24 51
2
 Краснодар 27 14 8 5 41-26 50
3
 Динамо 27 14 8 5 46-35 50
4
 Локомотив 27 11 11 5 45-37 44
5
 Спартак 27 12 7 8 37-31 43
6
 Кр. Советов 28 11 7 10 44-39 40
7
 Ростов 27 11 7 9 39-40 40
8
 ЦСКА 27 9 12 6 47-38 39
9
 Рубин 27 10 8 9 26-33 38
10
 Ахмат 28 10 5 13 32-38 35
11
 Пари НН 27 8 5 14 25-38 29
12
 Оренбург 27 7 8 12 31-36 29
13
 Урал 27 7 7 13 27-41 28
14
 Факел 27 6 10 11 20-29 28
15
 Балтика 27 7 5 15 29-34 26
16
 Сочи 27 4 8 15 28-43 20
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10.05 16:00
Кр. Советов – Ахмат
 0 : 2
11.05 14:00
Рубин – Ростов
 - : -
11.05 16:30
Спартак – Краснодар
 - : -
11.05 19:00
Зенит – ЦСКА
 - : -
11.05 21:30
Балтика – Динамо
 - : -
12.05 14:00
Оренбург – Локомотив
 - : -
12.05 16:30
Факел – Урал
 - : -
12.05 19:00
Сочи – Пари НН
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