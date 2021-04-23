Анастасия Пустовойтова будет работать главным судьей на Олимпиаде в Токио
14:38
Россиянка Анастасия Пустовойтова будет обслуживать матчи на Олимпийских играх в Токио, сообщается на официальном сайте ФИФА. Международная федерация футбола опубликовала список арбитров.
Также в список вошла Екатерина Курочкина — ассистент рефери.
Женский футбольный турнир на Олимпиаде запланирован на 21 июля — 6 августа. Мужской — с 22 июля по 7 августа.
Напомним, в апреле Пустовойтова впервые была назначена на матч ФНЛ между «Чертаново» и «СКА-Хабаровск» (0:4). В 2019 году россиянка обслуживала финальный матч женской Лиги чемпионов.
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