Анастасия Пустовойтова будет работать главным судьей на Олимпиаде в Токио

Россиянка Анастасия Пустовойтова будет обслуживать матчи на Олимпийских играх в Токио, сообщается на официальном сайте ФИФА. Международная федерация футбола опубликовала список арбитров.

Также в список вошла Екатерина Курочкина — ассистент рефери.

Женский футбольный турнир на Олимпиаде запланирован на 21 июля — 6 августа. Мужской — с 22 июля по 7 августа.

Напомним, в апреле Пустовойтова впервые была назначена на матч ФНЛ между «Чертаново» и «СКА-Хабаровск» (0:4). В 2019 году россиянка обслуживала финальный матч женской Лиги чемпионов.