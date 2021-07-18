Мнение обозревателя «СЭ» о матче «Зенита» и «Локомотива» .

Розыгрыш мяча сзади — не признак прогрессивного футбола

По мне, гол Кузяева в Суперкубке, первый мяч нового российского сезона, — очередное доказательство того, что выходить из обороны с помощью коротких передач могут позволить себе только мировые топ-клубы, где высочайшее мастерство каждого игрока и их идеальная сыгранность позволяют делать это с минимумом ошибок. А ошибки в таких ситуациях фатальны. Так и здесь Далеру после перехвата потребовалось лишь пройти с мячом десяток метров и, никого по ходу не обыгрывая, без сопротивления точно пробить в угол. И ведь роковой обрез, вслепую отдавая мяч в одно касание Баринову, сделал не абы кто, а Крыховяк, первый мастер в «Локомотиве»! Мастер этот, правда, на Евро отметился только удалением, но тут уж раз выбрал РПЛ, Российскую пешеходную лигу, — как бы в ней ни выделялся, велик шанс, что на другом уровне окажешься беспомощным.

А Кузяев так уверенно рванул наперехват еще за мгновение до паса поляка, что возникло ощущение хорошо сделанной штабом «Зенита» домашней работы. Обездзюбленные питерцы, как показалось визуально, вообще сделали в первом тайме много перехватов и отборов на чужой половине, обрубив созидание «Локо» на корню.

Вы сколько угодно можете твердить, что розыгрыш от вратаря и вообще в обороне через пас делает игру краше и умнее, но по факту он гораздо чаще приводит к пропущенным, чем к забитым мячам сторонников слишком сложной для нашего футбола игры. Кстати, что-то не сильно помню, чтобы даже Романцев в 90-е практиковал такие розыгрыши на своей половине. На чужой — другое дело.

А вот и третий гол из той же серии подъехал — тоже после розыгрыша мяча сзади. Большой привет, кстати, тем, кто уничтожал Черчесова за отсутствие в сборной Гильерме. Ау, кто теперь хочет на эту тему высказаться? Прикладываю ладонь к уху.

Просто поражаюсь популярному аргументу адептов выхода из обороны через короткий пас, что при выносе или длинной передаче из обороны в атаку вероятность потери мяча выше. Ребят, вы в своем уме — сравнивать потерю на чужой половине поля, где она ничем не грозит, и у своей штрафной, где это верный гол? В отличие от этих авторов категоричных комментариев, которые не допускают иной точки зрения, кроме своей, называют меня «дедом» и даже «Ельциным», подчеркиваю, что высказываю исключительно собственное мнение. Но многие профессионалы, с которыми я об этом говорил, со мной согласны.

Юрий Семин, например. Тех, кто сейчас непременно обзовет его стариком и ретроградом, спрошу: «старик и ретроград» три года назад чемпионат выиграл и четыре трофея за три года в 70 лет взял. А вы чем в футболе отличились, кроме троллинга в комментариях к чужим постам?

Не считаю короткий розыгрыш мяча сзади всенепременным признаком прогрессивного футбола. Прессинг и контрпрессинг, предельную компактность, гибридные схемы при перестроениях из обороны в атаку и обратно — считаю.

А это вижу просто модным поветрием, которое подходит только топ-клубам с определенным подбором игроков, и то далеко не в каждой игровой ситуации. Да, защитники, как и вратари, сейчас обязаны намного лучше играть ногами, чем прежде. Но не для того, чтобы заведомо рисковать потерей там, где это в случае ошибки почти наверняка приведет к голу.

«Локо» к сезону вообще не готов. «Зенит» без Дзюбы современнее, чем с ним

Вспоминаю, какое мощное впечатление новый «Локомотив» Николича произвел в последнем зимнем контрольном матче с «Краснодаром», когда уже в первом тайме положил четыре команде, которой через неделю надо было играть ЛЕ с Загребом. И именно в такой футбол «Локо» играл почти всю весну. Если исходить из той же логики — а это даже не контрольный матч, а игра за трофей! — то «Локо» к сезону вообще не готов.

А «Зенит» в первом тайме при 4-3-3 без Дзюбы понравился больше, чем с ним. Современнее он как-то. Быстрее, динамичнее, непредсказуемее. И это без Барриоса и Ловрена.

Прессинг намного круче, чем мы привыкли видеть. При этом обе команды играли без новичков, то есть Семак нашел внутренние резервы, тогда как Николич сделал это весной, а не сейчас. Бросается в глаза регресс некоторых игроков — тот же Пабло, почти безупречный по весне, сегодня был ходячей катастрофой.

Интересно, что будет дальше, а именно — осмелится ли главный тренер «Зенита» начать чемпионат без Дзюбы в основе. И что изменит Николич, у которого пока уход в тренеры Чорлуки обрушил оборону. Говорить, что уход Мухина сказался на построении полузащиты, вроде бы смешно — но вы же все видели. Хотя и в прошлом сезоне было 1:6...

Sweet dreams Zenit fans ??? pic.twitter.com/NIyZnZej6m — FC Zenit in English? (@fczenit_en) July 17, 2021

Николич выпустил более возрастной состав, чем Семин в Суперкубке два года назад

Почти две недели назад Марко Николич в большом интервью «СЭ» провозгласил: «Локомотив» был самой старой командой лиги, теперь будет одной из самых молодых». По мотивам этой цитаты, внушающей болельщикам вроде бы простую истину: «Мы омолаживаемся, потерпите!» — сегодня после Суперкубка и критики игры «Локо» я получил комментарий: мол, как команда может быть готова, если «одни школьники в составе»?

Вот что значит всецело доверять авторитету, который либо умело манипулирует общественным мнением, либо сам верит в то, чего пока и близко нет на самом деле. Николичу после прошлого сезона доверяют, и я тоже отношусь к нему с уважением. Но давайте просто сравним два матча за Суперкубок России между «Локомотивом» и «Зенитом» — 2019 года, когда «Локо» под руководством Юрия Семина выиграл 3:2, и 2021-го, когда красно-зеленые с Николичем были разгромлены — 0:3.

Состав-2019: Гильерме, Чорлука, Рыбус, Живоглядов, Мурило, Крыховяк, два Миранчука, Баринов, Жемалетдинов, Смолов.

Три 22-летних игрока (Мурило, Баринов и Жемалетдинов), 23-летние Миранчуки и только двое за 30 — Гильерме и Чорлука. Средний возраст основы — 26,3.

Состав-2021: Гильерме, Пабло, Мурило, Рыбус, Сильянов, Баринов, Крыховяк, Куликов, Жемалетдинов, Камано, Смолов. Семь совпадений, только на два года старше. Из условных «школьников» — только 20-летний Сильянов: это сколько же раз надо на второй год оставаться, чтобы в 20 в школе учиться?

Ну а если серьезно, то в 2019-м пяти игрокам было 22-23, а теперь меньше 24 только двоим — еще 23-летнему Куликову. Зато 30 и больше в прошлый раз было двоим, а сейчас пятерым: 35 лет Гильерме, по 31 Рыбусу, Крыховяку и Смолову, 30 Пабло. Средний возраст этой команды — 27,0.

То есть, заявив в интервью, что из самой старой команды РПЛ «Локо» превратится в одну из самых молодых (может, Марко в средний возраст Суперкубка-2019 просто Юрия Палыча добавил?), Николич вчера выпустил более возрастной состав, чем Семин в том же матче-турнире два года назад. Пусть и на чуть-чуть — 26,3 два года назад против 27 теперь. Более того, если бы Чорлука сам не решил закончить этим летом игровую карьеру, он бы там наверняка был, и состав оказался бы еще прилично старше.

Поэтому, друзья, не надо верить на слово даже уважаемым вами людям. Лучше всегда перепроверить, пересчитать. И иногда обнаруживается, что слово с делом совпадают не вполне. А эти 0:3, которые последовали за майскими 1:6, никак не спишешь на омоложение состава.