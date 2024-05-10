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Сегодня, 11:00

РПЛ: «Крылья Советов» — «Ахмат», «Зенит» — ЦСКА. Расписание и результаты матчей 28-го тура

Ана Горшкова
Корреспондент
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«Зенит» и ЦСКА сыграют в 28-м туре РПЛ.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
28-й тур чемпионата России сезона-2023/24.

10 мая, пятница

Россия. Премьер-лига. 28-й тур
10 мая, 16:00. Самара Арена (Самара)
Крылья Советов
Ахмат

11 мая, суббота

Россия. Премьер-лига. 28-й тур
11 мая, 14:00. Ак Барс Арена (Казань)
Рубин
Ростов
Россия. Премьер-лига. 28-й тур
11 мая, 16:30. Лукойл Арена (Москва)
Спартак
Краснодар
Россия. Премьер-лига. 28-й тур
11 мая, 19:00. Газпром Арена (Санкт-Петербург)
Зенит
ЦСКА
Россия. Премьер-лига. 28-й тур
11 мая, 21:30. Ростех Арена (Калининград)
Балтика
Динамо

12 мая, воскресенье

Россия. Премьер-лига. 28-й тур
12 мая, 14:00. Газовик (Оренбург)
Оренбург
Локомотив
Россия. Премьер-лига. 28-й тур
12 мая, 16:30. Центральный стадион профсоюзов (Воронеж)
Факел
Урал
Россия. Премьер-лига. 28-й тур
12 мая, 19:00. Фишт (Сочи)
Сочи
Пари Нижний Новгород

Турнирная таблица чемпионата России //
Календарь всех матчей сезона-2023/24

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РПЛ
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 27 15 6 6 45-24 51
2
 Краснодар 27 14 8 5 41-26 50
3
 Динамо 27 14 8 5 46-35 50
4
 Локомотив 27 11 11 5 45-37 44
5
 Спартак 27 12 7 8 37-31 43
6
 Кр. Советов 27 11 7 9 44-37 40
7
 Ростов 27 11 7 9 39-40 40
8
 ЦСКА 27 9 12 6 47-38 39
9
 Рубин 27 10 8 9 26-33 38
10
 Ахмат 27 9 5 13 30-38 32
11
 Пари НН 27 8 5 14 25-38 29
12
 Оренбург 27 7 8 12 31-36 29
13
 Урал 27 7 7 13 27-41 28
14
 Факел 27 6 10 11 20-29 28
15
 Балтика 27 7 5 15 29-34 26
16
 Сочи 27 4 8 15 28-43 20
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27 тур
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29 тур
30 тур
10.05 16:00
Кр. Советов – Ахмат
 - : -
11.05 14:00
Рубин – Ростов
 - : -
11.05 16:30
Спартак – Краснодар
 - : -
11.05 19:00
Зенит – ЦСКА
 - : -
11.05 21:30
Балтика – Динамо
 - : -
12.05 14:00
Оренбург – Локомотив
 - : -
12.05 16:30
Факел – Урал
 - : -
12.05 19:00
Сочи – Пари НН
 - : -
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Ассистенты
ЖК
Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 16
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 14
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 14
П
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Локомотив

 13
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 8
Кладуио Луис Родригес Клаудиньо

Кладуио Луис Родригес Клаудиньо

Зенит

 7
И К Ж
да Силва Виллиан Роша

да Силва Виллиан Роша

ЦСКА

 21 1 9
Кирилл Гоцук

Кирилл Гоцук

Пари Нижний Новгород

 23 1 4
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 22 1 3
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