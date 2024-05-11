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Сегодня, 07:07

Кечинов: «Психологически «Краснодар» еще не готов к чемпионству»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Бывший игрок «Спартака» Валерий Кечинов считает, что «Краснодар» психологически еще не готов к победе в РПЛ.

«У меня большие сомнения, что «Краснодар» займет первое место. В конце прошлого года я говорил, что южане могут занять первую строчку, потому что в их игре была видна какая-то солидность. В обороне и полузащите были те люди, которые направляли игру. Впереди были лидеры, которые забивали. Например, Кордоба. Он и сейчас есть, но не так ярок, как в прошлом году. Психологически «Краснодар» еще не готов к чемпионству», — цитирует «Евро-Футбол.Ру» Кечинова.

«Зенит» занимает 1-е место в турнирной таблице чемпионата России с 51 очком. «Краснодар» идет вторым — 50 очков, а «Динамо» располагается на третьей строчке (50 очков).

Источник: https://www.euro-football.ru/article/29/1005634916_kechinov_psihologicheski_krasnodar_esche_ne_gotov_k_chempionstvu
Валерий Кечинов
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ФК Краснодар
ФК Спартак (Москва)
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 27 15 6 6 45-24 51
2
 Краснодар 27 14 8 5 41-26 50
3
 Динамо 27 14 8 5 46-35 50
4
 Локомотив 27 11 11 5 45-37 44
5
 Спартак 27 12 7 8 37-31 43
6
 Кр. Советов 28 11 7 10 44-39 40
7
 Ростов 27 11 7 9 39-40 40
8
 ЦСКА 27 9 12 6 47-38 39
9
 Рубин 27 10 8 9 26-33 38
10
 Ахмат 28 10 5 13 32-38 35
11
 Пари НН 27 8 5 14 25-38 29
12
 Оренбург 27 7 8 12 31-36 29
13
 Урал 27 7 7 13 27-41 28
14
 Факел 27 6 10 11 20-29 28
15
 Балтика 27 7 5 15 29-34 26
16
 Сочи 27 4 8 15 28-43 20
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30 тур
10.05 16:00
Кр. Советов – Ахмат
 0 : 2
11.05 14:00
Рубин – Ростов
 - : -
11.05 16:30
Спартак – Краснодар
 - : -
11.05 19:00
Зенит – ЦСКА
 - : -
11.05 21:30
Балтика – Динамо
 - : -
12.05 14:00
Оренбург – Локомотив
 - : -
12.05 16:30
Факел – Урал
 - : -
12.05 19:00
Сочи – Пари НН
 - : -
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Джон Кордоба

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Константин Тюкавин

Динамо

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П
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Локомотив

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