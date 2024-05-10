Хоккей
Чемпионат мира
Новости
Таблицы Календарь Статистика Статьи Видео
Фото
Все материалы
Сборная России
Команды
Тренеры
Стадионы
История
Главная
Хоккей
Чемпионат мира

Сегодня, 23:40

Швеция переиграла США на чемпионате мира

Руслан Минаев
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Хоккеисты сборной Швеции.
Фото Reuters

Сборная Швеции обыграла США в матче группового турнира чемпионата мира — 5:2.

У европейской команды по два очка набрали Виктор Хедман и Маркус Йоханссон, три очка на счету Джоэла Эрикссона. У североамериканской сборной шайбы забросили Зак Веренски и Брок Нельсон.

Сборная Швеции набрала 3 очка и вместе с Германией возглавляет группу B. США замыкают таблицу вместе со Словакией — 0 очков.

Шведы 12 мая сыграют с Польшей, США 11-го числа встретятся с Германией.

Чемпионат мира

Группа B

Швеция — США — 5:2 (1:0, 2:1, 2:1)

Голы: Эрикссон Эк — 1 (Хед, М. Юханссон), 8:20 — 1:0. Раймонд — 1 (Хедман, Эрикссон Эк), 23:45 — 2:0. Веренски — 1 (Джонс, Болди), 32:32 — 2:1. М. Юханссон — 1 (Хольмберг, Петтерссон), 36:39 — 3:1. Нельсон — 1 (Годро, Власик), 43:43 — 3:2. Хедман — 1 (мен., п.в., Хольмберг, Кемпе), 59:01 — 4:2. Эрикссон Эк — 2 (п.в., Фреден), 59:54 — 5:2.

Вратари: Густавссон — Лайон (58:14 — 59:01, 59:06 — 59:54).

Штраф: 6 — 0.

Броски: 38 (12+14+12) — 30 (7+12+11).

Судьи: Франо, Хрибик.

10 мая. Острава. Ostravar Arena.
Хоккей
Чемпионат мира по хоккею
Сборная США по хоккею
Сборная Швеции по хоккею
1
2
Чемпионат мира по хоккею: все новости, расписание и результаты матчей, турнирная таблица ЧМХ
Читайте также
Евровидение 2024: кто из стран пропускает и отказался от участия в конкурсе
Медведев рассказал о своем состоянии после травмы бедра
Упавший в реку Мойку автобус вытащили на сушу
«Зенит» опять покупает игрока у «Краснодара», «Спартаку» предложили помощника Моуриньо, а Рахимова могут уволить. Трансферные слухи РПЛ за 10 мая
Водитель упавшего в Мойку автобуса вышел на работу после 20-часовой смены
Медведев посоветовал Кэмерону быть поаккуратнее после слов о Путине
Популярное видео
«Даллас» — «Колорадо»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Рейнджерс»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Ванкувер» — «Эдмонтон»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Флорида» — «Бостон»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Даллас» — «Колорадо»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Каролина»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Флорида» — «Бостон»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Даллас» — «Вегас»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Каролина»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Бостон» — «Торонто»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Лос-Анджелес»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Даллас» — «Вегас»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Виннипег» — «Колорадо»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Айлендерс»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Флорида» — «Тампа-Бэй»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Рейнджерс»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Колорадо» — «Виннипег»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Флорида»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Каролина»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Колорадо» — «Виннипег»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Рейнджерс»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Каролина»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Флорида»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Я в раздевалке — Леха Светомузыка». Что слушают чемпионы КХЛ
Гребенкин: «Отъезд в «Торонто»? Скоро все узнаете, принял решение»
Гомоляко: «Набокову помог секретный ингредиент»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

ИИХФ не указала сборную Россию в списке самых титулованных команд в истории чемпионатов мира

Швеция обыграла США, Чехия — Финляндия: результаты матчей чемпионата мира 10 мая

Придумай мем

Новости
RSS RSS
Все новости