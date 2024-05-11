«Спартак» на своем поле примет «Краснодар» в матче 28-го тура чемпионата России в субботу, 11 мая. Матч состоится на стадионе «Лукойл Арена» в Москве. Начало — в 16.30 по московскому времени.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча чемпионата России. Следить за ключевыми событиями встречи «Спартак» — «Краснодар» можно в матч-центре на нашем сайте.

Видеотрансляцию игры покажут в прямом эфире на телеканале «Матч ТВ» и сайте matchtv.ru. Также матчи российской премьер-лиги сезона-2023/24 доступны на онлайн-сервисе «Кинопоиск» и Okko по платной подписке.