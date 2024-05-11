Мостовой: «Уход Малкома сказался на «Зените», команда стала слабее»

Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой поделился мнением о результатах «Зенита» в сезоне-2023/24.

«Я бы не сказал, что это самый слабый «Зенит» за последнее время, но уход Малкома на команде сто процентов сказался. Человек забивал по 30 мячей и отдавал 20 голевых передач за сезон, конечно, они станут слабее. Я на протяжении всего года говорю, что «Зенит» не будет, как всегда, становиться чемпионом за пять туров. Так оно сейчас и происходит. Слишком много очков «Зенит» растерял в начале сезона», — приводит «РБ Спорт» слова Мостового.

«Зенит» лидирует в турнирной таблице чемпионата России-2023/24 с 51 очком в 27 матчах. Второе место занимает «Краснодар» с 50 очками. «Динамо», также набравшее 50 очков, уступает «быкам» по дополнительным показателям и идет третьим.