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«Зенит» — ЦСКА: команды сыграют в Санкт-Петербурге дважды за четыре дня

Прогноз на матч РПЛ «Зенит» — ЦСКА 11 мая 2024 года
Илья Потетюев
Корреспондент отдела ставок
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ЦСКА — «Зенит».
Фото Официальный сайт ФК «Зенит», ФК «Зенит»

11 мая «Зенит» и ЦСКА сыграют в 28-м туре РПЛ. Поединок пройдет в Санкт-Петербурге на «Газпром Арене» и стартует в 19.00 по московскому времени. Телеканал «Матч ТВ» начнет прямой эфир с 18.30 мск, «Матч! Премьер» — с 18.50 мск. Также трансляция будет доступна на сайте букмекерской компании Winline.

Россия. Премьер-лига. 28-й тур
11 мая, 19:00. Газпром Арена (Санкт-Петербург)
Зенит
ЦСКА

Аналитики букмекерской компании Winline не верят в гостей: победу армейцев предложили за 5.0, что составляет примерно 20% вероятности. Успех «Зенита» идет за 1.71 (54%). Котировка на ничью — 3.85 (26%).

Триумф парней Сергея Семака с форой (-1) доступен за 2.18. Ф2(+1) ждет вас за 1.63.

Тотал больше 2.5 мяча дали за 2.01, ТМ 2.5 — за 1.79. «Обе забьют» представили за 1.92, коэффициент на обратный вариант — 1.87.

Сине-бело-голубые не пропустили в пяти домашних весенних играх из шести. Рынок на то, что питерцы снова сохранят ворота сухими, оценили в 2.18.

Александр Соболев (&laquo;Спартак&raquo;). «Спартак» еще ни разу не проиграл при Слишковиче. Продолжение серии разрушит надежды «Краснодара» на чемпионство

Прогноз и ставка на матч «Зенит» — ЦСКА

В первой половине мая у сине-бело-голубых и армейцев запланировано сразу три встречи, две из которых состоятся на «Газпром Арене» с разницей в четыре дня. Кубковая разборка соперников в Москве завершилась вничью (1:1) — с тем же счетом разошлись и в первом круге. Многое указывает на то, что предстоящая игра тоже не будет богатой на голы. В шести прошлых матчах Клаудиньо и компания отличились только трижды — в среднем это 0.5 мяча за 90 минут. У красно-синих серия из пяти поединков без побед — на этом отрезке команда Владимира Федотова оформила всего пять голов.

«Зенит» все еще лидирует в таблице, но преимущество над «Краснодаром» и «Динамо» слишком зыбкое, так что позволить себе еще одну осечку хозяева не могут. Правда, ЦСКА в состоянии поставить парням Сергея Семака подножку и отобрать как минимум одно очко — москвичи не уступили петербуржцам в основное время в четырех встречах подряд.

Рекомендуемая ставка: 1Х и ТМ 2.5 за 2.15.

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ФК ЦСКА (Москва)
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 27 15 6 6 45-24 51
2
 Краснодар 27 14 8 5 41-26 50
3
 Динамо 27 14 8 5 46-35 50
4
 Локомотив 27 11 11 5 45-37 44
5
 Спартак 27 12 7 8 37-31 43
6
 Кр. Советов 28 11 7 10 44-39 40
7
 Ростов 27 11 7 9 39-40 40
8
 ЦСКА 27 9 12 6 47-38 39
9
 Рубин 27 10 8 9 26-33 38
10
 Ахмат 28 10 5 13 32-38 35
11
 Пари НН 27 8 5 14 25-38 29
12
 Оренбург 27 7 8 12 31-36 29
13
 Урал 27 7 7 13 27-41 28
14
 Факел 27 6 10 11 20-29 28
15
 Балтика 27 7 5 15 29-34 26
16
 Сочи 27 4 8 15 28-43 20
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10.05 16:00
Кр. Советов – Ахмат
 0 : 2
11.05 14:00
Рубин – Ростов
 - : -
11.05 16:30
Спартак – Краснодар
 - : -
11.05 19:00
Зенит – ЦСКА
 - : -
11.05 21:30
Балтика – Динамо
 - : -
12.05 14:00
Оренбург – Локомотив
 - : -
12.05 16:30
Факел – Урал
 - : -
12.05 19:00
Сочи – Пари НН
 - : -
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Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 16
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Джон Кордоба

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Константин Тюкавин

Динамо

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П
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Максим Глушенков

Локомотив

 13
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Константин Тюкавин

Динамо

 8
Кладуио Луис Родригес Клаудиньо

Кладуио Луис Родригес Клаудиньо

Зенит

 7
И К Ж
да Силва Виллиан Роша

да Силва Виллиан Роша

ЦСКА

 21 1 9
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Кирилл Гоцук

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 23 1 4
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