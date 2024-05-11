11 мая «Зенит» и ЦСКА сыграют в 28-м туре РПЛ. Поединок пройдет в Санкт-Петербурге на «Газпром Арене» и стартует в 19.00 по московскому времени. Телеканал «Матч ТВ» начнет прямой эфир с 18.30 мск, «Матч! Премьер» — с 18.50 мск. Также трансляция будет доступна на сайте букмекерской компании Winline.

Аналитики букмекерской компании Winline не верят в гостей: победу армейцев предложили за 5.0, что составляет примерно 20% вероятности. Успех «Зенита» идет за 1.71 (54%). Котировка на ничью — 3.85 (26%).

Триумф парней Сергея Семака с форой (-1) доступен за 2.18. Ф2(+1) ждет вас за 1.63.

Тотал больше 2.5 мяча дали за 2.01, ТМ 2.5 — за 1.79. «Обе забьют» представили за 1.92, коэффициент на обратный вариант — 1.87.

Сине-бело-голубые не пропустили в пяти домашних весенних играх из шести. Рынок на то, что питерцы снова сохранят ворота сухими, оценили в 2.18.

Прогноз и ставка на матч «Зенит» — ЦСКА

В первой половине мая у сине-бело-голубых и армейцев запланировано сразу три встречи, две из которых состоятся на «Газпром Арене» с разницей в четыре дня. Кубковая разборка соперников в Москве завершилась вничью (1:1) — с тем же счетом разошлись и в первом круге. Многое указывает на то, что предстоящая игра тоже не будет богатой на голы. В шести прошлых матчах Клаудиньо и компания отличились только трижды — в среднем это 0.5 мяча за 90 минут. У красно-синих серия из пяти поединков без побед — на этом отрезке команда Владимира Федотова оформила всего пять голов.

«Зенит» все еще лидирует в таблице, но преимущество над «Краснодаром» и «Динамо» слишком зыбкое, так что позволить себе еще одну осечку хозяева не могут. Правда, ЦСКА в состоянии поставить парням Сергея Семака подножку и отобрать как минимум одно очко — москвичи не уступили петербуржцам в основное время в четырех встречах подряд.

Рекомендуемая ставка: 1Х и ТМ 2.5 за 2.15.

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