«Зенит» — ЦСКА: команды сыграют в Санкт-Петербурге дважды за четыре дня
11 мая «Зенит» и ЦСКА сыграют в 28-м туре РПЛ. Поединок пройдет в Санкт-Петербурге на «Газпром Арене» и стартует в 19.00 по московскому времени. Телеканал «Матч ТВ» начнет прямой эфир с 18.30 мск, «Матч! Премьер» — с 18.50 мск. Также трансляция будет доступна на сайте букмекерской компании Winline.
Аналитики букмекерской компании Winline не верят в гостей: победу армейцев предложили за 5.0, что составляет примерно 20% вероятности. Успех «Зенита» идет за 1.71 (54%). Котировка на ничью — 3.85 (26%).
Триумф парней Сергея Семака с форой (-1) доступен за 2.18. Ф2(+1) ждет вас за 1.63.
Тотал больше 2.5 мяча дали за 2.01, ТМ 2.5 — за 1.79. «Обе забьют» представили за 1.92, коэффициент на обратный вариант — 1.87.
Сине-бело-голубые не пропустили в пяти домашних весенних играх из шести. Рынок на то, что питерцы снова сохранят ворота сухими, оценили в 2.18.
Прогноз и ставка на матч «Зенит» — ЦСКА
В первой половине мая у сине-бело-голубых и армейцев запланировано сразу три встречи, две из которых состоятся на «Газпром Арене» с разницей в четыре дня. Кубковая разборка соперников в Москве завершилась вничью (1:1) — с тем же счетом разошлись и в первом круге. Многое указывает на то, что предстоящая игра тоже не будет богатой на голы. В шести прошлых матчах Клаудиньо и компания отличились только трижды — в среднем это 0.5 мяча за 90 минут. У красно-синих серия из пяти поединков без побед — на этом отрезке команда Владимира Федотова оформила всего пять голов.
«Зенит» все еще лидирует в таблице, но преимущество над «Краснодаром» и «Динамо» слишком зыбкое, так что позволить себе еще одну осечку хозяева не могут. Правда, ЦСКА в состоянии поставить парням Сергея Семака подножку и отобрать как минимум одно очко — москвичи не уступили петербуржцам в основное время в четырех встречах подряд.
Рекомендуемая ставка: 1Х и ТМ 2.5 за 2.15.
Забери фрибет 3000 рублей для новых игроков — ставь на Лигу чемпионов, РПЛ и другие футбольные турниры с Winline!
18+ Реклама. Рекламодатель: ООО "Управляющая компания НКС". ИНН: 7714707736
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|27
|15
|6
|6
|45-24
|51
|
2
|Краснодар
|27
|14
|8
|5
|41-26
|50
|
3
|Динамо
|27
|14
|8
|5
|46-35
|50
|
4
|Локомотив
|27
|11
|11
|5
|45-37
|44
|
5
|Спартак
|27
|12
|7
|8
|37-31
|43
|
6
|Кр. Советов
|28
|11
|7
|10
|44-39
|40
|
7
|Ростов
|27
|11
|7
|9
|39-40
|40
|
8
|ЦСКА
|27
|9
|12
|6
|47-38
|39
|
9
|Рубин
|27
|10
|8
|9
|26-33
|38
|
10
|Ахмат
|28
|10
|5
|13
|32-38
|35
|
11
|Пари НН
|27
|8
|5
|14
|25-38
|29
|
12
|Оренбург
|27
|7
|8
|12
|31-36
|29
|
13
|Урал
|27
|7
|7
|13
|27-41
|28
|
14
|Факел
|27
|6
|10
|11
|20-29
|28
|
15
|Балтика
|27
|7
|5
|15
|29-34
|26
|
16
|Сочи
|27
|4
|8
|15
|28-43
|20
|10.05
|16:00
|
Кр. Советов – Ахмат
|0 : 2
|11.05
|14:00
|
Рубин – Ростов
|- : -
|11.05
|16:30
|
Спартак – Краснодар
|- : -
|11.05
|19:00
|
Зенит – ЦСКА
|- : -
|11.05
|21:30
|
Балтика – Динамо
|- : -
|12.05
|14:00
|
Оренбург – Локомотив
|- : -
|12.05
|16:30
|
Факел – Урал
|- : -
|12.05
|19:00
|
Сочи – Пари НН
|- : -
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|16
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|14
|
|
Константин Тюкавин
Динамо
|14
|П
|
|
Максим Глушенков
Локомотив
|13
|
|
Константин Тюкавин
Динамо
|8
|
|
Кладуио Луис Родригес Клаудиньо
Зенит
|7
|И
|К
|Ж
|
|
да Силва Виллиан Роша
ЦСКА
|21
|1
|9
|
|
Кирилл Гоцук
Пари Нижний Новгород
|23
|1
|4
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|22
|1
|3