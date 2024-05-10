Чешская теннисистка попалась на триметазидине следом за китайскими пловцами. Препарат Валиевой нашел новую жертву?

Сердечный стимулятор всплывает все в новых видах спорта.

Важная новость из мира борьбы с допингом последних дней: чешская теннисистка Никола Бартункова временно отстранена до выяснения обстоятельств от любых соревнований из-за положительного теста на триметазидин. Тот самый препарат, ставший причиной допинговых разбирательств по делу Камилы Валиевой. Однако с этим лекарством для стимуляции работы сердца столкнулись не только Бартункова и Валиева. Буквально на днях на нем попалась легкоатлетка из сборной беженцев Анджелина Надай Лохалит, до нее было большое расследование касательно китайских пловцов, где сразу 23 человека сдали положительные пробы на триметазидин. Могут ли все эти истории быть взаимосвязаны?

Никола Бартункова. Фото Global Look Press

До выяснения обстоятельств

В деле Камилы Валиевой еще не поставлена точка, при этом триметазидин продолжает искать новых жертв для громких дисквалификаций. Так, препарат обнаружили в пробе теннисистки Николы Бартунковой из Чехии. О возможном отстранении Бартунковой стало известно еще на прошлой неделе, в четверг же Международное агентство по честности тенниса (ITIA) подтвердило: 226-я ракетка мира сдала положительный тест на триметазидин во время турнира ITF W50 в словацкой Трнаве и на турнире ITF W75 в словенском Мариборе. Несмотря на то что пока у девушки нет серьезных титулов во взрослом спорте, она считается одной из самых перспективных одиночниц своего поколения. В прошлом году чешка дошла до финала женского одиночного разряда на Уимблдоне среди юниоров, где проиграла американке Клерви Нгунуэ, а также играла в полуфинале одиночного разряда и финале парного разряда на «Ролан Гаррос» в 2022-м — также среди юниоров.

Этот год для нее первый полноценный по взрослым, однако едва стартовавшая карьера теперь на грани краха. Никола попала под временный бан до выяснения обстоятельств, при которых в ее крови оказался триметазидин. Причем шансы избежать значительного наказания невелики, ведь у Бартунковой (в отличие, кстати, от Валиевой) сразу два «загрязненных» теста. Естественно, не было у девушки и действующего разрешения на терапевтическое использование кардиопрепарата. В таком случае временные ограничения накладываются автоматически, так что сейчас теннисистке нельзя ни играть, ни тренироваться, ни даже как-либо участвовать в любых теннисных мероприятиях, разрешенных или санкционированных любым членом ITIA (ATP, ITF, WTA, Теннис Австралии, Французская федерация тенниса, Уимблдон и USTA) или любой национальной федерацией. Итоговое решение по судьбе Бартунковой будет принято после разбирательств ее дела. Причем, что важно, ITIA действует независимо от ВАДА, хоть и опирается на его мнение.

Камила Валиева. Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Историй с триметазидином подозрительно много

В самом факте, что еще одна девушка попалась на том же препарате, что и Валиева, не было бы ничего удивительного, если бы не другой важный момент. Буквально на прошлой неделе всплыл еще один случай, связанный с триметазидином. Препарат нашли в пробах легкоатлетки из олимпийской сборной беженцев Анджелины Надай Лохалит. Отдел по обеспечению добросовестности в легкой атлетике (AIU), как и ITIA в случае с Бартунковой, временно отстранил Лохалит до принятия окончательного решения по ее карьере. Хотя изначально был вариант, при котором африканка отделалась бы последним предупреждением, однако ужесточить санкции пришлось после того, как поднялся медийный шум.

А вот пловцы из Поднебесной, видимо, отделались «последним китайским». 20 апреля газета New York Times и немецкая телекомпания ARD вместе сообщили, что 23 китайских пловца якобы дали положительный результат на препарат перед Олимпийскими играми в Токио в 2021 году. Инцидент первоначально расследовало Всемирное антидопинговое агентство. Однако на удивление многих эксперты ВАДА разрешили китайцам продолжать участвовать в соревнованиях, так как посчитали весомыми доводы Китая о том, что препарат попал в организм случайным образом «из внешней среды». Видимо, стороне защиты удалось подготовить более убедительную версию, нежели представили адвокаты Валиевой в суде по ее делу.

Так или иначе, едва ли можно назвать совпадением, что один и тот же препарат, чье прямое воздействие на результаты толком не доказано, всплывает с небольшим временным промежутком в столь разных видах спорта и странах. Причин может быть множество — от заражения при изготовлении биологически активных добавок, когда в состав попадают не заявленные изначально вещества, до пока неизвестной миру сложной системы по стимуляции организма спортсмена.

Правда, последней версии мешает тот нюанс, что раз за разом триметазидин выявляют, и шансы, что историю по-тихому замнут после суда по Валиевой, явно небольшие. ВАДА и так понесло существенные репутационные риски, и если на фоне максимально строгого наказания для Камилы во Всемирном антидопинговом агентстве будут проявлять излишний «гуманизм» к другим провинившимся, то общественного недовольства не избежать. Ведь иначе что это, как не двойные стандарты?