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Деменко: «Думаю, что «Зенит» не будет выгонять Марио Фернандеса этим летом»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Экс-полузащитник «Зенита» Максим Деменко прокомментировал новость о том, что сине-бело-голубых Марио Фернандес выбыл из строя до конца сезона.

«Марио подвела его физическая форма. Это уже не тот Фернандес, который был раньше. После всех травм он так и не смог выйти на свой прежний уровень. Нужно ли «Зениту» расставаться с ним? А как это сделать на выгодных условиях для клуба? Если разорвать контракт, то все равно ему нужно будет выплатить какую-то компенсацию. У Фернандеса есть российский паспорт, он может закрывать фланг, поэтому я думаю, что «Зенит» не будет его выгонять этим летом. Марио получит свой последний шанс и как-то доиграет контракт. А если дела будут крайне плохи, то не исключаю, что он уйдет грядущей зимой, но не этим летом.

Марио нужно сейчас восстановиться, а после чего набрать форму, чтобы доказать, что его трансфер в «Зенит» несет какую-то пользу для клуба. Сейчас можно сказать, что это провальная сделка для «Зенита». Провальная ли она для Фернандеса? Не думаю, ведь он получит хорошие деньги», — цитирует «РБ Спорт» Деменко.

В этом сезоне Фернандес сыграл всего в 12 матчах РПЛ. Действующий его контракт рассчитан до 2025 года.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/maksim-demenko-zenit-ne-budet-vy-gonyat-mario-fernandesa-e-tim-letom/
Максим Деменко
Марио Фернандес
Футбол
ФК Зенит
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 Краснодар 27 14 8 5 41-26 50
3
 Динамо 27 14 8 5 46-35 50
4
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5
 Спартак 27 12 7 8 37-31 43
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 Кр. Советов 28 11 7 10 44-39 40
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 Ростов 27 11 7 9 39-40 40
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 ЦСКА 27 9 12 6 47-38 39
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 Рубин 27 10 8 9 26-33 38
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 Ахмат 28 10 5 13 32-38 35
11
 Пари НН 27 8 5 14 25-38 29
12
 Оренбург 27 7 8 12 31-36 29
13
 Урал 27 7 7 13 27-41 28
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 Факел 27 6 10 11 20-29 28
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 Балтика 27 7 5 15 29-34 26
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 Сочи 27 4 8 15 28-43 20
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