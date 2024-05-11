Деменко: «Думаю, что «Зенит» не будет выгонять Марио Фернандеса этим летом»

Экс-полузащитник «Зенита» Максим Деменко прокомментировал новость о том, что сине-бело-голубых Марио Фернандес выбыл из строя до конца сезона.

«Марио подвела его физическая форма. Это уже не тот Фернандес, который был раньше. После всех травм он так и не смог выйти на свой прежний уровень. Нужно ли «Зениту» расставаться с ним? А как это сделать на выгодных условиях для клуба? Если разорвать контракт, то все равно ему нужно будет выплатить какую-то компенсацию. У Фернандеса есть российский паспорт, он может закрывать фланг, поэтому я думаю, что «Зенит» не будет его выгонять этим летом. Марио получит свой последний шанс и как-то доиграет контракт. А если дела будут крайне плохи, то не исключаю, что он уйдет грядущей зимой, но не этим летом.

Марио нужно сейчас восстановиться, а после чего набрать форму, чтобы доказать, что его трансфер в «Зенит» несет какую-то пользу для клуба. Сейчас можно сказать, что это провальная сделка для «Зенита». Провальная ли она для Фернандеса? Не думаю, ведь он получит хорошие деньги», — цитирует «РБ Спорт» Деменко.

В этом сезоне Фернандес сыграл всего в 12 матчах РПЛ. Действующий его контракт рассчитан до 2025 года.