Агент Кучаева ответил на вопрос о будущем полузащитника «Пари НН»

Александр Клюев, агент полузащитника «Пари НН» Константина Кучаева, в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос о будущем футболиста.

«Летом у Кости заканчивается контракт, и он становится свободным агентом. Но сейчас все его мысли о том, чтобы решить поставленные перед «Пари НН» задачи», — сказал Клюев «СЭ».

В текущем сезоне 26-летний Кучаев провел 21 матч и отметился 1 результативной передачей.

«Пари НН» после 27 туров занимает 11-е место в РПЛ.