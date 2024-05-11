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«Спартак» — «Краснодар»: «быки» снова поплывут на выезде

Прогноз на матч РПЛ «Спартак» — «Краснодар» 11 мая 2024 года
Артем Мазилкин
Корреспондент
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Джон Кордоба («Краснодар»).
Фото Официальный сайт ФК «Краснодар»

11 апреля в 28-м туре чемпионата России «Спартак» сыграет против «Краснодара». Игра пройдет на «Лукойл Арене» и начнется в 16.30 по московскому времени. В прямом эфире ее покажут телеканалы «Матч ТВ», «Матч! Премьер», а также сайт компании Winline. Старт трансляции в 16.15 мск. Главным арбитром назначен Артем Чистяков.

Россия. Премьер-лига. 28-й тур
11 мая, 16:30. Лукойл Арена (Москва)
Спартак
Краснодар

Аналитики букмекерской компании Winline считают небольшим фаворитом «Спартак». На выигрыш красно-белых можно поставить с коэффициентом 2.44, вероятность такого исхода — примерно 39%. Ничья доступна за 3.80 (26%), успех «быков» — за 2.80 (35%).

«Краснодар» обыграл москвичей в двух матчах подряд. То, что гости вновь не уступят, можно сыграть за 1.61.

Тотал больше 2.5 мяча оценен в 1.76, ТМ 2.5 — в 2.04.

Обмен голами идет за 1.63, противоположный рынок открыт за 2.30.

Самый вероятный счет, по версии экспертов Winline, — 1:1. Его предложили за 6.20.

ЦСКА&nbsp;&mdash; &laquo;Зенит&raquo;. «Зенит» — ЦСКА: команды сыграют в Санкт-Петербурге дважды за четыре дня

Прогноз и ставка на матч «Спартак» — «Краснодар»

Красно-белые не уступили в девяти из 10 прошлых встреч премьер-лиги на своем поле. При этом они не пропускали больше одного мяча в шести из семи недавних матчей РПЛ.

«Краснодар» не блещет результативностью на выезде: забил меньше двух мячей в шести из семи игр. А в девяти из 11 матчей южан команды затолкали максимум три мяча. Также в гостях парни Мурада Мусаева не выиграли в семи из восьми предыдущих встреч (четыре ничьи и три поражения).

Рекомендуемая ставка: 1Х и ТМ 3.5 за 2.09.

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Футбол
Прогнозы на спорт
РПЛ
ФК Краснодар
ФК Спартак (Москва)
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«Зенит» — ЦСКА: команды сыграют в Санкт-Петербурге дважды за четыре дня
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 27 15 6 6 45-24 51
2
 Краснодар 27 14 8 5 41-26 50
3
 Динамо 27 14 8 5 46-35 50
4
 Локомотив 27 11 11 5 45-37 44
5
 Спартак 27 12 7 8 37-31 43
6
 Кр. Советов 28 11 7 10 44-39 40
7
 Ростов 27 11 7 9 39-40 40
8
 ЦСКА 27 9 12 6 47-38 39
9
 Рубин 27 10 8 9 26-33 38
10
 Ахмат 28 10 5 13 32-38 35
11
 Пари НН 27 8 5 14 25-38 29
12
 Оренбург 27 7 8 12 31-36 29
13
 Урал 27 7 7 13 27-41 28
14
 Факел 27 6 10 11 20-29 28
15
 Балтика 27 7 5 15 29-34 26
16
 Сочи 27 4 8 15 28-43 20
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10.05 16:00
Кр. Советов – Ахмат
 0 : 2
11.05 14:00
Рубин – Ростов
 - : -
11.05 16:30
Спартак – Краснодар
 - : -
11.05 19:00
Зенит – ЦСКА
 - : -
11.05 21:30
Балтика – Динамо
 - : -
12.05 14:00
Оренбург – Локомотив
 - : -
12.05 16:30
Факел – Урал
 - : -
12.05 19:00
Сочи – Пари НН
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Матео Кассьерра

Зенит

 16
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

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Константин Тюкавин

Динамо

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Максим Глушенков

Локомотив

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Динамо

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Кладуио Луис Родригес Клаудиньо

Зенит

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ЦСКА

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