«Спартак» — «Краснодар»: «быки» снова поплывут на выезде
11 апреля в 28-м туре чемпионата России «Спартак» сыграет против «Краснодара». Игра пройдет на «Лукойл Арене» и начнется в 16.30 по московскому времени. В прямом эфире ее покажут телеканалы «Матч ТВ», «Матч! Премьер», а также сайт компании Winline. Старт трансляции в 16.15 мск. Главным арбитром назначен Артем Чистяков.
Аналитики букмекерской компании Winline считают небольшим фаворитом «Спартак». На выигрыш красно-белых можно поставить с коэффициентом 2.44, вероятность такого исхода — примерно 39%. Ничья доступна за 3.80 (26%), успех «быков» — за 2.80 (35%).
«Краснодар» обыграл москвичей в двух матчах подряд. То, что гости вновь не уступят, можно сыграть за 1.61.
Тотал больше 2.5 мяча оценен в 1.76, ТМ 2.5 — в 2.04.
Обмен голами идет за 1.63, противоположный рынок открыт за 2.30.
Самый вероятный счет, по версии экспертов Winline, — 1:1. Его предложили за 6.20.
Прогноз и ставка на матч «Спартак» — «Краснодар»
Красно-белые не уступили в девяти из 10 прошлых встреч премьер-лиги на своем поле. При этом они не пропускали больше одного мяча в шести из семи недавних матчей РПЛ.
«Краснодар» не блещет результативностью на выезде: забил меньше двух мячей в шести из семи игр. А в девяти из 11 матчей южан команды затолкали максимум три мяча. Также в гостях парни Мурада Мусаева не выиграли в семи из восьми предыдущих встреч (четыре ничьи и три поражения).
Рекомендуемая ставка: 1Х и ТМ 3.5 за 2.09.
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|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|27
|15
|6
|6
|45-24
|51
|
2
|Краснодар
|27
|14
|8
|5
|41-26
|50
|
3
|Динамо
|27
|14
|8
|5
|46-35
|50
|
4
|Локомотив
|27
|11
|11
|5
|45-37
|44
|
5
|Спартак
|27
|12
|7
|8
|37-31
|43
|
6
|Кр. Советов
|28
|11
|7
|10
|44-39
|40
|
7
|Ростов
|27
|11
|7
|9
|39-40
|40
|
8
|ЦСКА
|27
|9
|12
|6
|47-38
|39
|
9
|Рубин
|27
|10
|8
|9
|26-33
|38
|
10
|Ахмат
|28
|10
|5
|13
|32-38
|35
|
11
|Пари НН
|27
|8
|5
|14
|25-38
|29
|
12
|Оренбург
|27
|7
|8
|12
|31-36
|29
|
13
|Урал
|27
|7
|7
|13
|27-41
|28
|
14
|Факел
|27
|6
|10
|11
|20-29
|28
|
15
|Балтика
|27
|7
|5
|15
|29-34
|26
|
16
|Сочи
|27
|4
|8
|15
|28-43
|20
|10.05
|16:00
|
Кр. Советов – Ахмат
|0 : 2
|11.05
|14:00
|
Рубин – Ростов
|- : -
|11.05
|16:30
|
Спартак – Краснодар
|- : -
|11.05
|19:00
|
Зенит – ЦСКА
|- : -
|11.05
|21:30
|
Балтика – Динамо
|- : -
|12.05
|14:00
|
Оренбург – Локомотив
|- : -
|12.05
|16:30
|
Факел – Урал
|- : -
|12.05
|19:00
|
Сочи – Пари НН
|- : -
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|16
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|14
|
|
Константин Тюкавин
Динамо
|14
|П
|
|
Максим Глушенков
Локомотив
|13
|
|
Константин Тюкавин
Динамо
|8
|
|
Кладуио Луис Родригес Клаудиньо
Зенит
|7
|И
|К
|Ж
|
|
да Силва Виллиан Роша
ЦСКА
|21
|1
|9
|
|
Кирилл Гоцук
Пари Нижний Новгород
|23
|1
|4
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|22
|1
|3